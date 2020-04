Ehemalige Grundschullehrerin von der Insel Rügen: „Ich bin ein absoluter Grammatik-Fan“

Ummanz

Rita Hoff ist gebürtige Rüganerin, wuchs in Bergen auf und studierte in Greifswald Deutsch und Kunst. Sie wurde früh Mutter, und als die kleine Familie keine Wohnung fand, zog sie in den Harz, wo der Mann ein Haus geerbt hatte. Rita Hoff beendete ihre Ausbildung als Grundschullehrerin und bekam ein zweites Kind. Nach sieben Jahren wurde das Heimweh übermächtig und die Familie ging zurück nach Rügen.

„Das Bergen meiner Kindheit gab es nicht mehr, deshalb entschieden wir, nach Ummanz zu ziehen.“ Sie fand Arbeit an der dortigen Grundschule: „Insgesamt blicke ich auf ein 30-jähriges Lehrerdasein zurück – es war wunderschön mit den Kindern.“ Die Insulanerin lebt noch immer mit ihrem Mann in Waase, hat zwei Ummanzer Chroniken verfasst und schreibt momentan an ihrem zweiten Buch auf plattdeutsch. Die inzwischen 74-Jährige ist auch im Ruhestand ihrer Leidenschaft für die deutsche Sprache treugeblieben. „Ich bin ein absoluter Grammatik-Fan“, verrät sie.

Anzeige

Lesen Sie auch hier

Weitere OZ+ Artikel

Von Christa Driest