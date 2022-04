Sassnitz

Die Sonne glitzert auf dem Meer, das bei dem Ostwind dieser Tage gegen die Sassnitzer Mole donnert. Die Wellen schießen hoch über die Steinpackung hinaus. Ruben Peters sitzt auf der Dachterrasse seines neuen Lokals trocken und geschützt unmittelbar dahinter. „Das ist einfach eine Spitzenlage“, sagt der 38-Jährige Gastronom. Hier, wo die Mole auf die Windpromenade trifft, steht seit Jahren ein Haus, dessen Form an einen Dampfer erinnert. Bis zum Herbst letzten Jahres betrieben Marlis und Dieter Gumpfer hier ihr Café. Jetzt hat es mit Ruben Peters ein junger Rüganer übernommen, dessen Familie seit Generationen Fischer ist. Doch Backfisch und Fischbrötchen wird man hier auch künftig nicht finden: Im „Pier 13“ gibt es vor allem hausgemachte Burger.

„Ich weiß, das ist ein totaler Schnitt und einige Fans des Café Gumpfer werden wir hier vermutlich nicht mehr sehen“, sagt der neue Betreiber. Der hatte anfangs gemeinsam mit seinem Vorgänger überlegt, ob man das bisherige Erfolgsrezept „Torten, Kuchen, Kaffee, Frühstück“ nicht weiterführen könne. „Aber das hätte nicht funktioniert“, weiß Ruben Peters heute. Dieter Gumpfer hatte das Café nicht zuletzt auch deshalb aufgegeben, weil er und seine Frau beruflich kürzer treten wollen. Wenn sie weiter neben ihrem Stralsunder Café auch das in Sassnitz mit Torten beliefern sollten, wäre der Arbeitsaufwand für sie nahezu unverändert geblieben. Andere Torten anzubieten, kam für Peters nicht infrage. „Einige Kunden wären sicher enttäuscht gewesen, wenn sie nicht die gewohnte Qualität bekommen hätten.“

Gastronom steht auf „versaute Fritten“

Wer künftig zum Nachmittags-Kaffee oder -Tee etwas Süßes möchte, bekommt künftig hausgebackenen Blechkuchen. Ansonsten wird es kulinarisch herzhafter zugehen. Frische Burger kommen auf die Karte und auf die Teller. Die werden frisch zubereitet. Es gibt sie mit oder ohne Fleisch und es gibt auch so etwas wie Burger ohne Brötchen. Ruben Peters ist ein erklärter Pommes-Freund. Der Polchower schwört auf Pommes mit Pulled-Pork (gezupftes Schweinefleisch), dazu Rucola und eine Chili-Käse-Sauce.

„Versaute Fritten“ heißt dieses Gericht, das unter anderem Namen im „Pier 13“ auf der Karte stehen wird, in Glowe. Dort betreibt Ruben Peters gemeinsam mit seiner Frau das Strandcafé. Dort wie auch im Lobber „Strandhus“ hat sich das Burger-Konzept des Rügener Gastronomen-Paares bewährt. Beide waren in dieser Branche mit einer Fischbrötchen-Bude auf dem Erdbeerhof in Zirkow gestartet.

Gute Fischlokale gibt es zur Genüge

Die Idee lag nahe: Ruben Peters stammt aus einer Familie, die seit Generationen vom Fischfang und -verkauf lebt. Einer seiner Vorfahren fuhr noch mit dem Segelboot von Sassnitz aufs Meer hinaus und das von seinem jüngsten Bruder betriebene Restaurant „Fisch-Peters“ aus Polchow ist nach wie vor eine der ersten Adressen bei Liebhabern von Meeresfrüchten. Ruben Peters und seine Frau hatten 2013 das Stralsunder Fischrestaurant „Nur Fisch“ in der Stralsunder Heilgeiststraße übernommen und im vergangenen Jahr verkauft.

So sah das damalige „Café Gumpfer“ vor einem halben Jahr aus. Der neue Pächter hat es nicht nur äußerlich etwas umgestaltet. Innen wurden einige Umbauten vorgenommen. Quelle: Anne Ziebarth

Die beiden wollen ihre Läden gastronomisch neu ausrichten. Dass Ruben Peters und seine Frau in ihren Restaurants nun ausgerechnet auf Burger setzen, ist eine kaufmännische Entscheidung. „Wir wollten weg vom Fisch“, sagt er mit Blick auf die Karte. Ob in Lobbe, Glowe oder Sassnitz – in allen drei Orten gebe es Lokale, in denen der Gast richtig gute Fischprodukte bekomme. „Davon braucht man nicht noch ein Dutzend.“

Platz für maximal 240 Gäste

Das Publikum im „Pier 13“ wird ein anderes sein als das des „Café Gumpfer“. Da ist sich Ruben Peters ziemlich sicher. Während die Torten bislang vor allem ein Magnet für die typischen Kaffeegäste waren, sind Burger vor allem bei Familien mit Kindern beliebt. Zirka sieben verschiedene Sorten dieser Brötchen-Sandwiches werden hier auf der Karte stehen, darunter der Deichrind-Burger und eine vegetarische Ausführung mit Grillkäse. Investieren muss man mindestens neun Euro. Die Küche, in der sie frisch und praktisch vor den Augen der Gäste zubereitet werden, ist weitgehend neu. „Wir mussten sie für unsere Zwecke erweitern und umgestalten“, sagt Peters. Neu geschaffen wurden auch Lagerräume, die in dem kleinen Gebäude Mangelware waren, aber jetzt dringend benötigt werden. Dafür wurden ein paar Plätze geopfert. Doch noch immer bietet das Haus samt Terrassen bis zu 240 Gästen Platz.

Frühstück derzeit noch nicht im Angebot

Die werden sich im „Pier 13“ ihr Essen und die Getränke selbst an den Tisch holen. „Wir stellen dort komplett auf Selbstbedienung um“, kündigt Ruben Peters an. Um allen Gästen den vollen, klassischen Restaurant-Service zu bieten, brauche man bei so vielen Plätzen jede Menge Personal. Das ist zum einen schwer zu bekommen. Auch die Vorgänger, Familie Gumpfer, hatte das Ende vergangenen Jahres als einen der Gründe für die Schließung des Cafés in Sassnitz angeführt. Zum anderen müssten für zusätzliche Mitarbeiter weitere Personalräume zur Verfügung gestellt werden. Dafür fehlt schlichtweg der Platz.

Die ersten Gäste werden Ruben Peters und seine Mannschaft am „Pier 13“ – die korrekte Adresse lautet Strandpromenade 13 – am Mittwoch, dem 6. April, ab 12 Uhr erwarten. Dann wird täglich zwischen 12 bis 21 Uhr geöffnet sein, in der Hauptsaison voraussichtlich bis 22 Uhr und ab 11 Uhr. Das Aufgehen der Morgensonne kann man von dem Lokal oder seiner Terrasse aus nicht beobachten – jedenfalls noch nicht. „Aktuell werden wir hier kein Frühstück anbieten, machen uns aber Gedanken darüber.“ Frühestens im Sommer könnten die Karte und die Öffnungszeiten entsprechend erweitert werden.

Von Maik Trettin