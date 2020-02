Ein Andenken für den Hüter der Altefährer Historie

Altefähr

Der Hüter der Altefährer Vergangenheit geht in den Ruhestand. Lothar Dols (86) hatte fast 27 Jahre lang die Geschehnisse des Seebades zu Papier gebracht, setzt sich jetzt zur Ruhe. Die Gemeinde dankte für die Arbeit des Dorfchronisten mit einer Infotafel, die jetzt neben einer Linde in der Bergener Straße aufgestellt wurde. Einige Bewohner kamen zum Gratulieren und stießen zusammen mit dem Altefährer an.

Der Rentner erhält viel Ansehen von seinen Mitmenschen. Sie begegnen ihm mit Respekt. „Du kannst sagen, ob es dir gefällt, sonst bauen wir es noch einmal um“, sagte Bürgermeister Frank Jätschmann zögernd, als er die blaue Folie vom Schild entfernte. Sorgfältig las der Rentner die Zeilen über seine Person und das geschichtsträchtige Haus hinter diesem Schild durch. Lothar Dols lächelte und nickte. Alle Daten stimmen. Der erste Satz ist fett gedruckt: „Als Anerkennung für sein Lebenswerk ,Schaffung der Altefährer Dorfchronik‘ widmet die Gemeinde Seebad Altefähr im Jahre 2020 diese Linde dem Dorfchronisten Lothar Dols.“ Daneben sind zwei Fotos des Hauses aus vergangener Zeit abgebildet.

Linden wurden 2007 gepflanzt

Die Idee stammt vom Bürgermeister. „Wir haben die Arbeit von Lothar Dols bereits in einer Gemeindevertretersitzung geehrt. Ich wollte mit der Tafel zusätzlich etwas Bleibendes schaffen. Eigentlich wollten wir einen Baum pflanzen, aber er hatte sich für diesen Standort entschieden“, sagt Frank Jätschmann. Hier stehen bereits Linden, die im Jahr 2007 gepflanzt wurden. Lothar Dols goss einen Schluck Sekt über die Rinde: „Du bist schon ein strammer Bursche geworden. Nehmen wir mal zum Beispiel die Jahreszahl 2222: Dann werden schon drei Männer benötigt, um den Stamm zu umgreifen. Ich hoffe, dass du stämmig wirst und nicht wie unsere gute Altefähr-Linde bei einem Sturm zusammenbrichst.“

„Vieles, was ich sagen wollte, steht schon auf diesem Schild geschrieben“, sagt er. Etwa, dass der Strandreiter Freese sein Wohnhaus hier am Schanzenwall im Jahr 1803 baute, und die Kirchengemeinde dieses Bauwerk 1822 erworben hatte. Sie hatte hier einen zweiten Klassenraum eingerichtet. Dols erinnerte sich, dass er 1940 in diesem Haus eingeschult wurde und die ersten vier Jahre dort absolvierte. Nach einem Jahr Kriegspause wurde der Schulbetrieb wieder aufgenommen und dort mehr als 200 Schüler unterrichtet. An gleicher Wirkungsstätte begann Lothar Dols im Jahr 1962 seine Tätigkeit als Lehrer. „Wir hatten sechs Klassenräume. Jedes Jahr wurde die Schülerzahl der entsprechenden Raumgröße den Klassen zugeordnet“, erinnert er sich.

Arbeit übernimmt Gero Schwedhelm

Nach der Sanierung der alten Schule und vorzeitigem Ruhestand Dols im Jahr 1991, wurde ein Raum für das Dorfarchiv eingerichtet. Grund war unter anderem, dass es nicht mehr ausreichend schulpflichtige Kinder gab, um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Im letzten Schuljahr verblieben dem Lehrer noch vier Mädchen als Schülerinnen. Seit 2000 gibt es in Altefähr keine Schule mehr.

Was aber blieb, war die Schulchronik, die es von 1872 bis 2000 gab. Das Besondere: In diesen Schulchroniken werden nicht nur der jährliche Schulablauf, sondern auch Ereignisse im Dorf beschrieben. Hier wollte Lothar Dols anknüpfen und übernahm in den frühen 90er Jahren die Chronik von Altefähr. Seitdem katalogisiert, sammelt und sortiert er Rügens Geschichte und Geschichten.

Seine Arbeit übernimmt jetzt der Altefährer Gero Schwedhelm, der ebenfalls Lehrer und gleichzeitig Leiter der Regionalen Schule „ Adolph Diesterweg“ in Stralsund ist. Wer glaubt, dass sich Lothar Dols jetzt zur Ruhe setzt, der irrt. „Ich bin noch nicht ganz arbeitslos“, scherzte der Rentner. Im Pfarrhaus soll sich ein fast noch umfangreicheres Archiv befinden. Wenn er Zeit findet und Lust dazu hat, arbeitet er dieses Archiv auf. „Es ergänzt die Dorfchronik außerordentlich. In dem Archiv im Pfarrhaus ist viel Interessantes vorhanden“, so Lothar Dols.

