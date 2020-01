Ein Denkmal für Kaiser Friedrich III. in Bergen

Bergen

Vor einigen Jahren fiel mir eine Ansichtskarte, datiert vom 13. August 1901, in die Hände. Die Ansicht mit einer Panoramadarstellung von Bergen, dem Arndt-Turm im Rugard, zeigt ein Porträt des Kastellans J. Knuth und ein Denkmal des Kaisers Friedrich III. Dies kann nur eine Irrung sein, denn ein Denkmal für Friedrich III. im Rugard war bisher nicht bekannt.

Die kuriose Geschichte dahinter: Es ist bekannt, dass das Putbusser Fürstenhaus enge Beziehungen zum preußischen Königshaus seit 1815 (das schwedische Rügen wird preußisch) unterhielt und Fürst Wilhelm Malte den ihm in Teilen gehörenden Rugard nach 1830 gestalten und aufforsten ließ. Dazu gehörte der slawische Burgwall, und die fürstliche Familie erlaubte den Bergenern, den 1877 eingeweihten Turm zum Gedenken an Ernst Moritz Arndt zu erbauen.

Der 1877 eingeweihte Arndt-Turm in einer Aufnahme um 1910 Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Wie kam es nun zu dem Denkmal Friedrich III. auf dem Rugard? Es ist auch die Geschichte des in Vilmnitz geborenen Johannes Knuth. Die Bauernfamilie lebte in Bescheidenheit. Johannes musste fleißig in der Wirtschaft mit anpacken und er schrieb: „[...] mußte ich große Arbeiten machen und gab mir mein Mütterchen dann zur Belohnung einen Groschen“. Weiter vermerkte er in den Aufzeichnungen, dass er nach eineinhalb Jahren sich zwei Taler erspart hatte. Zum Einkauf für die Familie wurde er nach Putbus geschickt und Johannes, mittlerweile 14 Jahre alt, steckte seine ersparten Taler ein, um sich etwas zu kaufen. Beim Kaufmann angelangt bemerkte er jedoch, dass er die zwei Taler auf dem Weg verloren hatte. In sicherlich großer Erregtheit lief er den Weg bis zum Circus zurück.

Geschnitztes Standbild für Gönner

Am Obelisken angelangt, traf er einen fein gekleideten Herrn, der ihn nach seinem Kummer fragte. Johannes erzählte ihm unter Tränen über den Verlust des schwer verdienten Geldes. „Da wollte mir der Herr 2 Taler schenken; ich wollte sie nicht annehmen, er aber sprach so freundlich mit mir, daß ich sie nahm“. Der Junge lief trotzdem noch bis zum Tannenberge, wo er das Geld wohl verloren hatte, und siehe da, es lag noch in Papier eingewickelt im Sand, wo es ihm aus der Tasche gefallen war. Glücklich lief er zum Circus zurück und hoffte den Herrn noch anzutreffen und ihm die 2 Taler zurückgeben zu können. Er traf ihn dort auch noch an und es entspann sich folgender Dialog: „Hoher Herr, rief ich, nun ich habe mein Geld wiedergefunden, ich möchte die 2 Taler zurückgeben“. Dieser wollte das Geld jedoch nicht zurücknehmen und merkte das Zögern des Jungen. Darauf meinte er freundlich: „Wenn Du sie nicht geschenkt haben willst, mein Junge, dann will ich Dir die 2 Taler leihen; werde brav und fleißig und wenn Du etwas erspart hast, dann gib sie mir wieder, ich bin der Prinz Friedrich Wilhelm“.

Der 1907 erbaute Kaiser-Friedrich-Turm in Biesenthal Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Johannes lief nach Hause und erzählte seiner Mutter von der Begegnung und sie mahnte ihn, das Versprechen einst einzulösen. Johannes Knuth wurde, als er erwachsen war, Kastellan am Putbusser Schloss. In mittelalterlicher Zeit war es der Beruf des Burgvogts und Kommandanten der „Castellanus“. In der neuen Zeit verwaltet und beaufsichtigt der Kastellan Burgen und Schlösser. Zu Ansehen gekommen, wollte Johannes Knuth seine Schuld begleichen. Aber der Tod seines Gönners machte einen Strich durch das Vorhaben. Unser Kastellan sann nun auf eine andere Wiedergutmachung. So schrieb er: „Es fiel mir schwer auf die Seele, daß ich nun nicht mehr im Stande sein werde, meine Schuld abzutragen. In dieser Stunde kam mir ein Gedanke, wie ich noch mein Wort einlösen und meine Dankbarkeit beweisen könne. Die Verkörperung dieses Gedankens bietet das aus einer Eiche geschnitzte Standbild unseres unvergesslichen Kaisers Friedrich.“

Der 99-Tage-Kaiser

Nach dem Tod des deutschen Kaisers Wilhelm I. 1888 bestieg sein Sohn, Prinz Friedrich Wilhelm, als Friedrich III. den Kaiserthron. Der am 18. Oktober 1831 in Potsdam geborene Prinz durchlief neben der militärischen Erziehung eine staats- und rechtswissenschaftliche Bildung. Einen tiefen Einschnitt in sein junges Leben brachte die Konfrontation auf dem Berliner Gendarmenmarkt mit den dort aufgebahrten Gefallenen der Märzrevolution von 1848. Großen Einfluss hatte seine spätere Gemahlin Victoria, die Tochter der englischen Königin Victoria. Diese lernte er 1851 während der Weltausstellung in London kennen. Die Hochzeit fand 1858 in London statt. In der Ehe wurden acht Kinder geboren, wovon zwei Kinder früh verstarben. Die liberalen Ansichten der Prinzessin prägten beide. Sie setzten sich als langjähriges Kronprinzenpaar für soziale Einrichtungen und Förderung der Museen ein.

Gemälde von Kronprinz Friedrich Wilhelm von 1874 Quelle: Sammlung Uwe Hinz

1887 diagnostizierten die Ärzte beim Kronprinzen Kehlkopfkrebs. Todkrank bestieg er dann mit 57 Jahren den Kaiserthron am 12. März 1888. In seiner Antrittsrede „An mein Volk“ sagte Kaiser Friedrich: „Durchdrungen von der Größe meiner Aufgabe, wird es Mein ganzes Bestreben sein, das Werk in dem Sinne fortzuführen, indem es begründet wurde, Deutschland zu einem Horte des Friedens zu machen und in Übereinstimmung mit den verbündeten Regierungen sowie mit den verfassungsmäßigen Organen des Reiches wie Preußens die Wohlfahrt des Deutschen Landes zu pflegen.“ Die fortschreitende Krankheit gab seinem ausgesprochenen Willen keine Chance zur Umsetzung und er verstarb am 15. Juni 1888 in Potsdam. In die Geschichte ging er als 99-Tage-Kaiser ein. Seine Gemahlin, die Kaiserin Victoria, auch „Kaiserin Friedrich“ genannt, hatte ein Spannungsverhältnis zur Politik Otto von Bismarcks und später zu der Politik ihres Sohnes, der nachfolgenden Kaisers Wilhelm II. Wir wissen heute nicht, wie die Geschicke des deutschen Volkes und Europas unter der Führung Kaiser Friedrich III. verlaufen wären. Wahrscheinlich wohl nicht im Inferno des Ersten Weltkrieges. Das ist jedoch heute spekulativ!

Versprechen wurde eingelöst

Kastellan Johannes Knuth erfüllte sein Versprechen und er fand einen Holzbildhauer im bayrischen Oberammergau, einer Hochburg der Holzschnitzkunst, der eine Statue des Kaisers Friedrich III. in Überlebensgröße schuf. Es war der Holzbildhauer Andreas Lang. Er lebte von 1862 bis 1933. Die Tradition dieses ehrbaren Handwerks wird seit 1775 bis heute noch von der Familie Florian Lang fortgeführt.

Ansichtskarte von Bergen mit dem Denkmal Kaiser Friedrich III. von 1901 Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Die Enthüllungsfeier des Denkmals des verstorbenen Kaisers selbst wurde feierlich am 25. August 1896 auf dem Bergener Rugard vorgenommen. Da der Platz begrenzt war, ergingen die Einladungen des Johannes Knuth nur an einen begrenzten Personenkreis. Der Einladung folgten der Fürst Wilhelm zu Putbus, Baron von Veltheim und Gemahlin – geborene Gräfin Lottum –, der königliche Landrat Lattorf, der Landtagsabgeordnete Kammerherr von Riepenhausen, beide mit Gemahlinnen, und weitere Mitglieder des Rügen’schen Adels. Die Feier selbst fand wohl im kleinen Saal des Rugard-Restaurants statt. Dieser Raum war feierlich mit Fahnen, Veilchenarrangements, weiteren Blumen und Pflanzen würdig ausgeschmückt. Natürlich fand dort ebenfalls das neu geschaffene Denkmal einen momentanen Platz.

Suche nach weiteren Standorten

Einleitend spielte die Putbusser Stadtkapelle das Stück „Die Himmel rühmen“. Die Rede zum Anlass hielt der Putbusser Pastor Triller, indem er mit warmherzigen Worten dem langjährigen Wirken des Kronprinzen und kurzem Leben als deutscher Kaiser Rechnung trug. Anschließend wandte es sich an die anwesenden Gäste, besonders an den Fürsten zu Putbus, dem Denkmal nun einen ständig würdigen Platz auf der Insel Rügen zu schaffen. Ein Gedanke war, den Tannenberg bei Putbus in eine Parkanlage umzugestalten und auf der Höhe einen „säulenartigen monumentalen Bau“ zu errichten, indem das Standbild Friedrich III. in Kürassieruniform mit Helm und in der rechten Hand den Marschallstab haltend, aus Eiche gefertigt, mit einer Höhe von 2,15 Metern einen würdigen Platz erhalten sollte. Fürst Wilhelm zu Putbus entgegnete darauf, dass er das Ansinnen prüfen wolle. Gleichzeitig dankte er dem Kastellan Knuth für sein uneigennütziges, patriotisches Engagement. Ein anschließendes Hoch der Anwesenden auf das Vaterland und das Singen der Lieder „Die Wacht am Rhein“ und das Deutschlandlied beendeten die Feier.

Nun begann die Suche nach weiteren Standorten, da wohl Putbus doch nicht infrage kam. Warum der Standort Putbus nicht mehr zur Disposition stand, könnten politische Gründe gewesen sein. Vielleicht gab es einen Vater-Sohn-Konflikt? Der Vater Kaiser Friedrich III. hatte eine liberale Haltung und war Freimaurer, während der Sohn und spätere Kaiser Wilhelm II. nach Macht und militärischer Überlegenheit strebte. Er überwarf sich sogar mit Reichskanzler Otto von Bismarck. Vielleicht wollte das Putbusser Fürstenhaus in keinen Konflikt mit Wilhelm II. kommen?

Statue stand fünf Jahre in Bergen

Vorerst fand das Denkmal im Ernst-Moritz-Arndt-Turm in der unteren Rotunde eine Bleibe. Nach dem Aufruf in der Presse bewarben sich zahlreiche Städte im Deutschen Reich für einen Standort – so Kiel, Neumünster, Pritzwalk, Berlin, Werder bei Potsdam, Biesenthal, Hannover, Dortmund, Breslau, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Weilburg an der Lahn, um nur einige zu benennen. Aus der Vielzahl der Bewerbungen wählte Kastellan Johannes Knuth Biesenthal. Er fand, dass dieser Ort mit seinem Schlossberg ein historischer Platz sei. Fürst Friedrich I. kaufte den Schlossberg 1411 und bewohnte das im Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) zerstörte Schloss selbst kurze Zeit, bevor er dort einen Vogt einsetzte.

So errichtete die Stadt Biesenthal in Brandenburg auf dem Schlossberg den Kaiser-Friedrich-Turm. Die feierliche Einweihung und die Aufnahme des Denkmals fanden am 18. Oktober 1907 statt. Zur Einweihung kamen auch viele Vereine, die ihre Fahnen mitbrachten. 1908 fanden um den Turm weitere Anpflanzungen statt, und das Innere der Halle wurde mit Darstellungen nach der Sage von der weißen Frau ausgemalt. So enden die Aufzeichnungen am 27. Januar 1909. Johannes Knuth betreute mit seiner Frau bis 1945 die Anlage. Nach den Kriegswirren nach 1945 wurde die Holzstatue in den Sydower Fließ „entsorgt“, später dann zersägt und verheizt. Die Deckengemälde fielen mutwilliger Zerstörung zum Opfer.

Das Standbild Kaiser Friedrich III. selbst fand einst viel Zustimmung bei Künstlern und Bildhauern. Es stand fünf Jahre in Bergen auf Rügen und wurde danach weitere drei Jahre in Kiel ausgestellt, bis es endlich seinen würdigen Platz auf dem Schlossplatz in Biesenthal fand. 2020 ist der Kaiser-Friedrich-Turm wieder ein sehenswerter historischer Ort, auch dank des dortigen Heimatvereins. Uns Bergenern bleibt eine Geschichte von einer Begebenheit des Jungen Johannes mit dem preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm und die Erfüllung seines Gelübdes.

Von Uwe Hinz