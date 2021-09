Ein Fest für das Pommernschaf auf Rügen: Das macht es so besonders

Groß Zicker

„Und jetzt sehen wir auch, dass es ein kleiner Bock ist“, schmunzelt Matthis Hermann. Der Schäfermeister hält kurz inne und schert dann vorsichtig weiter die Wolle im unteren Bauchbereich des Tieres. Zahlreiche Kinder und Erwachsene schauen ihm interessiert zu. Eine Schafschur bekommt man schließlich nicht jeden Tag zu sehen.

Sie gehörte zum Programm beim Schäferfest am Mittwoch auf dem Pommernhof Westphal in Groß Zicker. Das „Schäferstündchen“ rund um den Schafstall von Schafzüchter Frank Westphal ist mittlerweile ein fester Bestandteil in der „Woche der Nachhaltigkeit“ auf der Insel Rügen und zieht viele Besucher an.

Matthis Hermann bei der Schafschur. Marco Scheel (r.) informiert über die Qualität der Wolle . Quelle: Gerit Herold

Landschaftspfleger in den Zicker Bergen

Sie konnten sich über das Rauhwollige Pommersche Landschaf und die traditionelle Schäferei informieren und an einer geführten Wanderung mit einem Ranger des Biosphärenreservates in die Zicker Berge teilnehmen. Dort sind die Schafe von Frank Westphal als Landschaftspfleger im Einsatz.

Als Partner des Biosphärenreservates bewirtschaftet der Pommernhof die Flächen nach naturschutzfachlichen Grundsätzen. Das Rauhwollige Pommersche Landschaf ist robust und genügsam und kommt gut mit dem mageren Trockenrasen im Naturschutzgebiet „Zickersche Berge“ aus.

Diese Nutztierrasse gehört seit Jahrhunderten zum Rügener Landschaftsbild, aber sie ist vom Aussterben bedroht. Frank Westphal will mit ihrer Zucht die Tradition der Region erhalten. Der Pommern-Hof ist Herdbuchzuchtbetrieb der Rauhwoller. 1990 hatte Vater Joachim diesen mit 25 Schafen aufgebaut. Kerngeschäft ist die Landschaftspflege, der Verkauf von Fleisch und Wolle ist ein Zubrot.

„Nordwolle“ lässt nur in Deutschland produzieren

Eric Scheel zeigt einen der Kinder-Schlafsäcke, die „Nordwolle“ herstellt. Quelle: Gerit Herold

Ein fester Partner bei der Abnahme von Wolle ist Marco Scheel, der im Jahre 2013 das Unternehmen „Nordwolle“ gründete, das hochwertige Outdoor-Bekleidung aus der Schurwolle von bedrohten Landschaftsrassen produziert. Die Jacken, Mäntel, Steppwesten und Mützen aus heimischer Wolle werden ausschließlich in Deutschland hergestellt und via Online-Shop in den Läden in Putbus und auf Hiddensee sowie auf Märkten verkauft. Die nachhaltige Kleidung ist nicht nur kuschelig und modern, sondern trotzt auch Regen, Nässe und kaltem Wind. Man ist quasi „angezogen“ wie ein Pommernschaf selbst.

Neu im Sortiment sind Schlafsäcke für Babys und Kleinkinder in verschiedenen Farben sowie Bettdecken. „Die Decken sind bisher unser erfolgreichster Artikel“, erklärt Eric Scheel. Es gibt eine Sommervariante und eine dickere Winterdecke.

Traditionelle Handarbeit pflegen

Was noch aus Mönchguter Schafwolle entstehen kann, zeigte Christin Heyden. Sie saß am Spinnrad und spann Wolle. Daraus fertigt die 68-Jährige Socken und Hausschuhe mit Filzsohle an. „Ich habe mal mit Kinderschuhen angefangen, aber dann wollten sie auch Erwachsene haben“, so die Sellinerin. Sie gehört zu einer Gruppe von Frauen, die sich in Wintertagen in Groß Zicker treffen, um die Wolle vom Westphal-Hof zu verspinnen. „Um diese traditionelle Handarbeit zu pflegen und weil es einfach Spaß macht“, sagt die Rentnerin.

Die „Spinnfrauen“ Christine Heyden (l.) und Gisela Todemann. Quelle: Gerit Herold

„Außerdem beruhigt das Spinnen, es ist eine tolle Beschäftigung“, pflichtet ihr Gisela Todemann bei. Auch sie saß am Spinnrad und bot ihre Filzarbeiten an sowie Marmelade, die sie aus Wildfrüchten wie Hagebutte oder Eberesche hergestellt hat. Die Wolle vom Pommernhof nutzte auch Sabine Rachow am Stand nebenan zum kreativen Gestalten. Die Sellinerin gestaltete damit sowie mit Steinen und Strandgut gerahmte Bilder mit witzigen Botschaften, wie „Komme was Wolle, ich Schaf das“.

Schafauktion des Zuchtverbandes

Auf großes Interesse stieß auch die Kör- und Prämierungsveranstaltung mit anschließender Auktion des Landesschaf- und Ziegenzuchtverbandes MV. Auch hier kam Matthis Hermann zum Einsatz. Als Preisrichter und Auktionator erklärte er dem Publikum die Vorzüge des Rauhwolligen Pommerschen Landschafes, von denen schließlich zwei für rund 400 Euro versteigert wurden. Daneben konnten die Besucher auch probieren, wie Bratwurst und Merquez aus Lammfleisch schmecken und sich über die Imkerei Baumgarten aus Gager und ihre Produkte informieren.

Von Gerit Herold