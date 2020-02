Ein Hauch von „Kessel Buntes“ auf Rügen

Bergen

Petra Kusch-Lück und Roland Neudert haben nichts an ihrer Popularität eingebüßt. Die Publikumslieblinge aus dem DDR-Fernsehen traten am Sonnabend mit ihrem Unterhaltungsprogramm „Musik, die Ihnen Freude bringt“ im Bergener Parkhotel auf.

Friedhelm Hainer (76) war einer der zahlenden Gäste, die ihre Stars von damals live auf der Bühne sehen wollten. „Als ich sie zum ersten Mal im Fernsehen gesehen habe, war ich verliebt. Ich habe viele ihrer Auftritte gesehen. Sie ist heute wie damals ein Profi und weiß, wie sie ihr Publikum begeistern und unterhalten kann. Viele Künstler können sich eine Scheibe von ihr abschneiden“, sagte er nach der Vorstellung.

50 Jahre Bühnenerfahrung

Petra Kusch-Lück war dabei, als am 7. Oktober 1969 zum Nationalfeiertag der DDR das erste Farbfernsehprogramm des Landes gesendet, aber auch, als der Deutsche Fernsehfunk 1991 abgeschaltet wurde. In dieser Zeit trat sie als Moderatorin, Sängerin und Tänzerin auf. Das Publikum wählte sie achtmal in Folge zum Fernsehliebling.

Für Petra Kusch-Lück, die im vergangenen Jahr ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum feierte, war es bereits der vierte Besuch auf der Insel. Eine Viertelstunde vor der Vorstellung lugte sie vorsichtig durch die geöffnete Saaltür und sah, dass fast kein Platz mehr frei war. Sie dankte den Menschen, die eine Karte gekauft hatten und ihr nach so vielen Jahrzehnten im Showgeschäft immer noch die Treue halten. „Zum größten Teil verdanken wir Künstler dem Publikum unser Dasein. Wir können schöne Lieder singen. Wenn aber keiner kommt und sie niemand hören möchte, dann war alles umsonst“, sagte die 71-Jährige.

Gemeinsamer Auftritt mit Ehemann

Es wirkte wie eine Miniausgabe von „Kessel Buntes“ im Parkhotel. Sie wechselte zwischen launigen Moderationen und Gesangseinlagen mit Stücken wie „Qué será, será“ oder „Seemann (Deine Heimat ist das Meer)“ – ein Tanz mit einem Mann aus dem Publikum inbegriffen. Mit zum Programm gehörte auch ein Auftritt ihres Ehemanns Roland Neudert (80), mit dem sie seit 27 Jahren verheiratet ist. „Ein Schiff wird kommen“, „Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini“, „Du bist die Rose vom Wörthersee“ und „Spiel noch einmal für mich, Habanero“ sangen sie gemeinsam ins Mikrofon.

Zur Galerie Mit „Musik, die Ihnen Freude bringt“ haben die Künstler musikalische Erinnerungen aufleben lassen, Schlager und Hits vorgetragen und gemeinsam mit dem Publikum die schönsten Lieder gesungen.

Der Schlagersänger war freudig überrascht, dass die Rüganer ihn immer noch erkennen. Er testete es aus und lehnte sich vor der Show an eine Mauer am Hotel. „Guck mal, der Roland“, habe er viele Gäste reden gehört. Petra Kusch-Lück kam ins Schwärmen, als sie auf der Bühne über ihren Mann redete. Schon in der 60er Jahren habe sie sich in seine Stimme verliebt. „Als er damals nach Berlin ging, um Musik zu studieren, hatte er sich nicht träumen lassen, dass er eine traumhafte Karriere starten würde. Manchmal schreibt das Leben auch schöne Geschichten“, sagte sie.

„Kopf-auf-Kopf“-Darbietung

Das Unterhaltungsprogramm am Sonnabend wurde von den singenden Saxofonschwestern Claudia und Carmen ergänzt. Die Zwillinge aus Dresden, sie nennen sich selbst „Blondes Doppel mit Rhythmus im Blut“, begeisterten das Publikum mit artistischen Einlagen und einer Hula-Hoop-Show. Nach eigenen Aussagen sind sie das einzige Zwillingspaar in Europa, das die „Kopf-auf-Kopf“-Darbietung vorführt. Dabei hielt Carmen das Gleichgewicht, während sie mit ihrem Kopf auf dem Kopf ihrer Schwester stand.

Die Zuschauer waren zufrieden, klatschten lange nach der Show und forderten wiederholt Zugaben von den vier Akteuren. „Wir kennen Petra Kusch-Lück von vielen Auftritten aus dem DDR-Fernsehen. Jetzt hat es endlich mal geklappt und wir konnten sie live erleben. Es war ein schöner Nachmittag“, sagt Gisela Masurek, die zusammen mit ihrem Mann Lutz (beide 77) ins Parkhotel kam. „Die Zwillinge haben wir schon einmal live gesehen, aber noch nie die beiden Sänger. Ich hoffe, dass sie in Bergen bald wieder auftreten. Sie haben uns begeistert“, sagt Ilse Bunge (85), die vom Ehemann Horst (83) begleitet wurde. Christel Lehmann (79) war zusammen mit ihrem Bruder Wolfgang Steffen (82) aus Glowe und Edith Berndt aus Bergen angereist. „Wir kannten das Programm schon und wollten es unbedingt noch einmal sehen. Ich fand ihre gemeinsamen Auftritte schon damals toll, als sie noch nicht ein Paar waren“, sagte Christel Lehmann.

