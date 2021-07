Ein Leben nach der Legebatterie: Hennen finden auf Rügen ein neues Zuhause

Gagern

Der Anblick der Hühner treibt einem die Tränen in die Augen. Klapperdürr, nur wenig braune Federn am Leib und nackte, geschwollene rote Pos – so sehen Tiere nach einem gut einjährigen Arbeitsleben in der Massen-Eierproduktion aus. „Aber sie haben sofort angefangen zu scharren und zu fressen“, erzählt Julia Kasiske. „Diese Instinkte scheinen noch zu funktionieren.“

Die junge Frau von der Insel Rügen hat sich gemeinsam mit Christina Wuitschik entschieden, 15 Hühnern aus einer großen Eierproduktion in Schleswig-Holstein ein neues Zuhause in Gagern auf der Insel Rügen zu geben.

Verein „Rettet das Huhn“ vermittelt Legehennen

„Ich weiß gar nicht mehr, wie ich genau auf „Rettet das Huhn“ gekommen bin“, erzählt Julia Kasiske. „Dieser Verein vermittelt ausgediente Hühner, die in den Eierproduktionen aussortiert werden. Ich wollte gern wieder Hühner halten, das passte gut.“

Nach Angaben des Vereins werden jedes Jahr deutschlandweit rund 45 Millionen Legehennen getötet, weil sie nicht mehr „rentabel“ sind, also ihre Legeleistung nicht mehr der Norm entspricht. Das geschehe übrigens auch bei Freilandhaltung oder Mobilställen, unabhängig davon, wie die Haltungsbedingungen sind. Diese Tiere werden dann in der Regel zu Tiermehl/-Futter verarbeitet oder schlicht und einfach entsorgt. Der mögliche Markt für Suppenhühner ist klein, die Tiere aus der großen Anlage sind jedenfalls so ausgezehrt, dass eine Nutzung als Suppenhuhn auch nicht mehr infrage kommt.

Die ersten Eier gab es bereits im Auto

„Dass sie nicht mehr legen, können wir jedenfalls widerlegen“, erzählt Christina Wuitschik. Sie fuhr gemeinsam mit Julia Kasiske nach Rostock, dort waren die Hennen zunächst im Tierheim Schlage bei Rostock untergekommen. „Auf dem Rückweg hatten wir drei Eier in der einen Transportbox.“

Hühner auf dem Weg auf die Insel Rügen Quelle: Privat

Die Leiterin des Tierheims Schlage bei Rostock, Angelika Streubel, beschäftigt sich bereits seit Jahrzehnten mit der Rettung von Hühnern aus Legebatterien. Sie hat im Tierheim 150 Hennen und einige versehentlich einsortierte Hähne aus dem Großbetrieb in Schleswig-Holstein übernehmen können und vermittelt diese jetzt an Privatpersonen weiter. „Ich habe andere Tierheime über unseren landesweiten Ticker angefragt, aber nur Demmin war bereit, fünf Hühner zu nehmen.“

Legehennen-Vermittlung Das Tierheim Schlage bei Rostock hat derzeit noch rund 200 Hennen aus der vergangenen Rettungsaktion vom 17. Juli von „Rettet das Huhn e.V“ abzugeben und freut sich, wenn die Tiere in gute Hände vermittelt werden können. 150 Hennen sind bereits eingetroffen, die Hennen aus der Nachkontrolle der Anlage treffen in den nächsten Tagen ein. Eine Schutzgebühr von 5 Euro ist auch hier Pflicht, eine Erklärung zum Wohlergehen der Tiere und zur artgerechten Haltung müssen abgegeben werden. Kontakt: 038208/357, info@tierheim-schlage.de Wer sich generell für die Abnahme von Legehennen von „Rettet das Huhn e.V“ interessiert, findet auf der Internetseite www.rettet-das-huhn.de alle Informationen und regionale Ansprechpartner. Es werden dringend Lebensplätze für Hennen aus bevorstehenden Rettungen gesucht. Für Mecklenburg-Vorpommern sind das „Maike und Nicole“, zu erreichen unter der mail team-mecklenburg@rettetdashuhn.de oder per Post: Rettet das Huhn, Postfach 100827, 38408 Wolfsburg. Der Verein bittet um Geduld bei der Beantwortung der mails – es sind ausschließlich ehrenamtliche Helfer.

Helfer bei Rettungsaktion an der Belastungsgrenze

Von den rund 125 000 Hennen aus Bodenhaltung, die im Schleswig-Holsteiner Betrieb turnusmäßig aussortiert wurden, konnten bei der Aktion am 17. Juli nur etwa 3400 gerettet werden, etwa 1000 verletzte Tiere durfte der Verein bereits vorher einsammeln. „Der Rest wird gerade mit polnischen Lkws abgeholt und geschlachtet“, erzählt Angelika Streubel. „Ich weiß nicht, was aus denen noch gemacht wird. Die sind so ausgemergelt, die wiegen gar nichts mehr.“

„Jedes Huhn soll doch zumindest einmal die Sonne gesehen haben“

Das Wissen, nicht alle Tiere retten zu können, bringt das „Rettet das Huhn“-Team emotional an die Grenzen der Belastbarkeit. Im Blog berichtet Julia über Hühner, die aus Entkräftung in ihren Armen sterben, unendliches Tierleid mit abgerissenen Beinen, Brüchen, chronischen Wunden sowie vielen Tränen der Helfer. Jedes Huhn soll doch zumindest einmal die Sonne gesehen haben, heißt es in den Notizen der „Rettet das Huhn“-Teams vor Ort. Irgendwann war Schluss. „Die Ausstallung hat begonnen. Die Lkws stehen schon bereit. Unsere Herzen sind gebrochen. Das ganze Team ist erschöpft und traurig“ heißt es auf dem Instagram-Account der Organisation.

Bild des Vereins aus der Anlage mit 125 000 Tieren in Bodenhaltung. Quelle: Rettet das Huhn

Noch einmal 50 Tiere im „Nachgang“

Ein letzter Gang durch die leergeräumten Hallen bringt oft noch Nachfunde, erzählt die „Rettet das Huhn“-Vorsitzende Stefanie Laab. „Es finden sich bei einer Nachkontrolle immer noch Tiere, die sich irgendwo versteckt haben oder die verletzt sind.“ Auch tote Tiere finden die Helfer, oft haben sich diese irgendwo eingeklemmt. In der Regel werden die überlebenden „Restfunde“ sonst ein Opfer der Schlussdesinfektion der Ställe, bevor die neue Generation von Hühnern einzieht. Auch von diesen Restfund-Tieren werden noch mal 50 Hühner ins Tierheim Schlage nach Rostock vermittelt.

Totale Erschöpfung nach einem Jahr in der Eierproduktion Quelle: Rettet das Huhn e.V

Trotzdem soll der Groß-Betrieb nicht allein an den Pranger gestellt werden, der Name wird vom Verein nicht veröffentlicht. Die Kooperation zählt, auch wenn es eine schwere Aufgabe ist. Andere Betriebe seien dazu nicht bereit. „Das Herz blutet uns natürlich“, so Stefanie Laab. „Aber irgendwie zählt dann doch jedes Leben. Wir bringen es nicht über das Herz, nein zu sagen. Auch wenn die Tierarztkosten astronomisch hoch sind.“

Start in ein neues Hennenleben

Sonst seien es überwiegend kleinere Ställe, bei denen es um 1000 bis 5000 Tiere geht, hier ist die Chance, mehr Tiere retten zu können, größer. „Dann wissen wir bereits den Stichtag und versuchen zu diesem Tag möglichst viele Abnehmer für die Hühner zu finden“, erklärt Stefanie Laab. „Es können nur so viele Tiere aus den Betrieben abgeholt werden, wie auch Vermittlungsplätze zur Verfügung stehen.“

Für die Tiere, die das Glück gehabt haben, einen Platz bekommen zu haben, beginnt in der Regel ein Neustart in eine völlig andere Lebenswelt. „Es schaffen nicht alle die ersten Tage“, warnt Tierheim Chefin Angelika Streubel. Dann aber machen viele der Tiere eine scheinbar unmögliche Wandlung durch. Unter den Rubriken „Vorher-nachher“ kann man einige dieser Beispiele sehen.

Neues Haus im Schafstall

Bei Julia Kasiske geht es in diesen Tagen das erste Mal für die Hühnerschar auf die Wiese. „Wir mussten uns erst mal den Zaun noch einmal vornehmen“, sagt sie. „Der war nicht hühnersicher.“ Als Wohnstatt haben die Hühner übrigens einen großen Schafstall bekommen. Nur auf einen Hahn müssen sie noch verzichten. „Die sollen doch erstmal ganz in Ruhe ankommen“, so Kasiske. „Und sollen sich ein bisschen erholen.“ Ein Dutzend Eier gab es am ersten Tag trotzdem.

Von Anne Ziebarth