Ein Partylöwe von der Insel Rügen sagt Hallo

Bergen

Otto von Arkona ist zwar schon 31 Jahre alt, aber hat sein Aussehen in den vergangenen Jahren kaum verändert. Markiges blaues Haar, lila Teint, ziemlich buschige Augenbrauen und einen Ring im linken Ohr. Der freie Mitarbeiter der Stadtinfo Rügen lässt sich nur bedingt in die Karten gucken. Immerhin erfährt man über sein Facebookprofil, das er Single ist und aus Vieregge stammt.

Und: Er hat einen guten Draht zu Veranstaltern, denn auf seinem Facebook-Profil sind stets Konzerte, Partys und Freizeittipps zu finden. Was hat Otto aber für Hobbys, was macht er nach Feierabend? Otto hüllt sich in Schweigen. Vorbei die Zeiten, in denen er einen Blog auf der Internetseite der Stadt Bergen befüllte und dort die Bürgermeisterin keck als „Sehenswürdigkeit“ titulierte. Seit 2018 ist dort nichts mehr von ihm zu lesen. Wer weiß, vielleicht schreibt er an einem neuen Buch.

Von oz