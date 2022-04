Bergen

Viele Orte auf der Insel Rügen werben mit Angeboten für Kinder. Doch wie sieht der Praxistest aus? Sind die Attraktionen wirklich etwas für die ganze Familie. Und – was kostet der Spaß?

Unsere Autorin Gaia Born hat den Praxistest gemacht und schildert hier die persönlichen Erfahrungen über einen Kindererlebnistag auf Rügen.

Gokart Spaß in Bergen

Das Gokart geht mit Schwung in die Kurve, erschrocken ziehe ich noch ein wenig weiter nach innen, als meine Tochter mit Karacho überholt. Mein Mann jubelt am Rennbahnrand, in voller Fahrt reißt meine Große die Arme in Siegerpose in die Luft. „Oh, meine Güte“, denke ich noch, aber da hat sie das Steuer schon wieder in der Hand und fährt noch eine Ehrenrunde. Strahlend klettert sie aus dem Gokart und zieht sich die pinke Sturmhaube vom Kopf. „Das war cool, Mama, ich hab dich voll versägt, wie im Film.“ Ich schmunzele. Hat sie. Und die zehn Euro für zehn Minuten auf der Gokart-Bahn in Bergen haben sich schon gelohnt.

Gaia Born hat gegen ihre große Tochter das Gokart-Rennen verloren – Spaß gemacht hat es trotzdem. Quelle: Privat

Auch meine Kleine ist zufrieden: Sie hat auf einem E-Mobil ihre Runden gedreht, sogar mit Papa hintendrauf. „Und ich bin nirgends angestoßen“, berichtet sie mir stolz. Nach dem Fahrabenteuer gibt es noch für jeden eine Waffel oder einen Crêpe an Tonkis Imbiss – und für Papa natürlich einen Kaffee. Nächstes Jahr wollen wir die Quads ausprobieren, beschließen wir, die sind schon für Kinder ab sechs geeignet. Doch noch geben sich meine Kinder auch gern mit geruhsameren Fahrgeschäften zufrieden.

Öffnungszeiten und Preise Wer nach den Öffnungszeiten der Attraktionen auf Rügen schaut, sollte sich nicht auf Suchmaschinen verlassen, sondern direkt auf den Webseiten der Betreiber nachschauen. Meist sind die Angaben hier aktueller. Go-Kart und Quad Bahn Bergen, Zittvitz / OT Tetel 26, 18528 Bergen, ruegenkartbahn.de, täglich von 10 bis 18 Uhr, E-Mobile ab 3 Jahre, Quad ab 6 Jahre, Gokart ab 8 Jahre. 5 Minuten Gokart 6 Euro, 10 Minuten 10 Euro. Rügen Park Gingst, Mühlenstraße 22 b, 18569 Gingst, ruegenpark.de, April bis Juni 10 - 18 Uhr, montags Ruhetag, ab 27.6. täglich, ab 29.8. bis 30.10. 10 - 17 Uhr, montags Ruhetag. 11 Euro für alle ab 12 Jahren, jüngere Kinder zwischen 4 und 9 Euro. Minigolf auf Rügen: Golfcity Rügen, Lauterbacher Straße 10, 18581 Putbus, golfcity-ruegen.de, Januar bis Mai und September bis Dezember Mo - Fr 13 - 19 Uhr, Sa - So 10 - 19 Uhr, Juni bis August jeden Tag 10 - 19 Uhr. Alle ab 16 Jahren zahlen 7,80 Euro, Kinder von 5 - 16 Jahren 5,50 Euro. Minigolf am Rugard, Rugardweg 8, 18528 Bergen auf Rügen, ruegen-minigolf.de, April, Mai, September und Oktober 10 - 18 Uhr, Juni bis August 10 - 19 Uhr. Erwachsene zahlen 5,50 Euro, Kinder 4 Euro, Familienkarte 15 Euro. Abenteuer Dünengolf Göhren, Nordstrand 4, 18586 Göhren, abenteuergolfnord.de, April bis Oktober täglich von 11 bis 18 Uhr, in der Hauptsaison bis 20 Uhr. Je Anlage 7 Euro für Erwachsene, 6 Euro für Kinder, Kombipreis 10 Euro für Erwachsene, 8 Euro für Kinder. Haus „Kopf über“, Lauterbacher Str. 10, 18581 Putbus, pirateninsel-ruegen.de/haus-ueber-kopf.html, April bis Oktober 10 - 19 Uhr. Für Erwachsene kostet es 5,90 Euro, das erste Kind 2,90 Euro, jedes weitere 2 Euro. Pirateninsel Rügen, Lauterbacher Str. 10, 18581 Putbus, pirateninsel-ruegen.de, Januar bis Mai und September bis Dezember Mo - Fr 13 - 19 Uhr, Sa - So 10 - 19 Uhr, Juni bis August jeden Tag 10 - 19 Uhr. Erwachsene 4,50 Euro, Kinder ab drei Jahre 7,50 Euro, Krabbelkinder 3,50 Euro.

Wiehernde Pferde im Rügen-Park

Ganz hoch im Kurs: Die Pferdebahn im Rügen-Park. Stundenlang können die beiden hier sitzen und ihre Runden ziehen, wenn man sie nur ließe. Denn hier geht es nicht nur im Kreis, die elektrisch betriebenen Pferde bewegen sich auf und ab – und wiehern auch noch. Auch Achterbahn, Luna Loop, Schiffschaukel und Butterfly werden gern genutzt. Richtigen Adrenalinjunkies entlocken sie vielleicht nur ein müdes Lächeln, aber meine Kinder sind hoch zufrieden und mein Schrittzähler auch – fast fünf Kilometer sind wir an unserem Tag im Rügen-Park gelaufen, ohne es zu merken.

Und im Sommer müssen wir wohl wiederkommen: „Dann wird unser neuer Jungle Loop in Betrieb genommen“, verspricht Parkbesitzer Jörg Lüth. Der Witz an der Schaukel mit Überschlag: Man kann sie per Joystick selbst steuern und sogar am höchsten Punkt anhalten.

Minigolf – Eher was für Mama

Doch solange besinnen wir uns auf „die guten alten Zeiten“: Mama will Minigolf spielen. Die Kinder machen gute Miene zum bösen Spiel – zumindest in den ersten Minuten. Die Große spielt sich tapfer durch einige Bahnen, die Kleine pfeffert erst genervt den Schläger in die Ecke und verlegt sich dann aufs Geschichtenerzählen – Anregungen gibt es auf den Bahnen genug: Das Abenteuer-Dünengolf Göhren direkt an der Strandpromenade wartet mit Rügener Sehenswürdigkeiten auf, sogar der Rasende Roland fährt en miniature durch die Anlage, in Bergen auf dem Rugard lässt es sich schön über die gepflegten Wege und den Rügendamm spazieren – aber gewonnen hat auf jeden Fall die Golfcity in Putbus.

Die Minigolfbahnen der Golfcity in Putbus bieten ein tolles 3-D-Schwarzlicht-Erlebnis. Quelle: Gaia Born

Die Indoor-Minigolf-Welt leuchtet herrlich im Schwarzlicht und wird mit 3-D-Brille zum knallig-bunten Erlebnisspaß, egal welches Wetter draußen ist. Ein bisschen schwummerig ist mir schon, als ich wieder ins Licht trete, mein Gleichgewichtssinn meldet sich.

Fotoshooting im Haus „Kopf über“, Finale auf der Pirateninsel

Doch meine Kinder kennen keine Gnade: Direkt gegenüber lockt das „Kopf über“-Haus. Also nehmen wir das auch noch mit. Wir ärgern uns, dass wir keine Zahnbürste oder sonstige Utensilien mitgebracht haben - trotzdem veranstalten wir wunderbar verdrehte Fotoshootings. Die Kinder haben ihren Spaß, auch wenn das Vergnügen für die Zeit, die wir hier verbringen, recht gut bezahlt ist.

Theia kämpft sich wie eine Agentin durch den Laserraum in der Pirateninsel – für die sportliche Neunjährige gar kein Problem. Quelle: Gaia Born

Doch wir werden noch mehr Geld hier lassen, und zwar ganz freiwillig: Die Kinder bestehen auf der Beendigung des Tages in der Pirateninsel. Wir wissen zwar nicht, wo die beiden jetzt noch die Energie für Vulkanberg, Hüpfburgenpark und Riesentrampoline hernehmen, aber sei es drum: Wir kämpfen uns gemeinsam durch das Laserfeld, batteln uns beim Airhockey und beklatschen unsere Kinder, wenn ein Hüpfer so richtig gut gelungen ist. Denn darum geht es doch: Leuchtende Kinderaugen am Tag – und völlig erschöpfte Kinder am Abend. Nicht nur sie werden gut schlafen.

Von Gaia Born