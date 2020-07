Ein Unfall beendete die Handball-Karriere der Sassnitzerin Monika Prüfer vorzeitig

Sassnitz

Monika Prüfer wurde in Sassnitz geboren. „Ich war von Kindesbeinen an immer sehr sportlich“, erinnert sie sich. Im Alter von 13 bis 17 Jahren besuchte sie die Sportschule in Rostock. Ein Unfall beendete allerdings vorzeitig die Sportlerkarriere der Handballerin und es ging zurück nach Rügen.

Dort machte sie eine Ausbildung als Köchin und war danach 35 Jahre lang in großen Hotels auf der Insel tätig. „Ich war nie wieder fort von hier“, verrät die 57-Jährige, die erst vor einigen Jahren der Liebe wegen nach Putbus gezogen ist und mittlerweile in Lauterbach in einem Pflegeheim arbeitet.

Zum Leben der Rüganerin gehören zwei Töchter von 39 und 37 Jahren und fünf Enkelkinder. Ihre Hobbys sind Gartenarbeit, Fahrradfahren, Schwimmen und vor allem Unternehmungen mit den Enkeln. „Rügen ist für mich Heimat“, sagt sie. „Ich bin sehr froh, auf der Insel aufgewachsen zu sein und würde nie wegziehen.“

