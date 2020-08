Bergen

Sie ist der Mittelpunkt Deutschlands größter Insel – die Stadt Bergen, die nicht nur durch ihre Architektur besticht, sondern auch mit einigen Freizeitaktivitäten aufwartet. Und damit ist sie ein ideales Ausflugsziel für einen freien Tag.

Parken: Günstiger geht nicht

Der Clou: Parkgebühren für einen Tagesbesuch der Stadt brauchen Sie in Ihrem Budget nicht einzuplanen. Denn der größte Parkplatz – und zudem jener, von dem aus Sie alle Sehenswürdigkeiten und Attraktionen fußläufig erreichen können – kostet Sie nicht einen Cent. Und ausreichend Parkflächen bietet der Parkplatz am Rugard außerdem.

Highlights: Das sollten Sie nicht verpassen

Oskar (8, l.) und sein Bruder Anton (11) aus Thüringen haben jede Menge Spaß auf dem Rutschenturm. Später soll es noch zum Quadfahren gehen. Quelle: Anja Krüger

Den fahrbaren Untersatz abgestellt, kann der Spaß auch schon losgehen. Denn Sie befinden sich direkt an der Erlebniswelt Rugard , die mit dem Slogan „Ein ganzer Tag voller Erlebnisse“ wirbt. Ihre Kinder werden es lieben, das Kind in Ihnen auch. Denn jede Menge Freizeitspaß wird in dem Waldgebiet am Rugard, der höchsten Erhebung der Stadt, geboten. Rodeln – sowohl im Sommer als auch im Winter – Go Kart fahren, Minigolf spielen, Trampolin springen und rutschen vom 23 Meter hohen Turm: Alle Attraktionen an einem Tag zu nutzen, wird sportlich – und kostenintensiv obendrein. Wobei einige der Highlights am Rugard zu moderaten Preisen genutzt werden können.

So kostet beispielsweise ein 10er Ticket für den Rutschenturm, von dem aus 12, 16 oder 23 Metern Höhe auf drei verschiedenen Rutschen hinuntergesaust werden kann, 10 Euro. Kinder unter sechs Jahren müssen übrigens mit einem Erwachsenen oder zumindest mit einem Jugendlichen rutschen. Den achtjährigen Oskar und seinen Bruder Anton (11) betrifft das nicht. Die beiden Jungen aus Thüringen genießen mit ihren Großeltern den Urlaub auf der Insel Rügen. „Am coolsten finde ich die Freifallrutsche“, erzählt er und macht sich wieder auf den Weg, den Turm zu besteigen, während seine Großeltern das Spektakel bei einem Kaffee auf der kleinen Terrasse neben dem Turm verfolgen.

„Nachher wollen wir noch Quad fahren, waren wir gestern auch schon. Das macht mega Spaß“, verkündet der Elfjährige. 12 Euro müssen Oma und Opa dort löhnen, damit jeder ihrer Enkel fünf Minuten fahren kann, für sechs Karten – jede berechtigt für eine zehnminütige Fahrt – 48 Euro.

Besuch des Wahrzeichens der Stadt

Wohin zuerst? In der Erlebniswelt Rugard wird allerhand an Freizeitaktivitäten geboten. Quelle: Anja Krüger

Günstiger ist da die Inselrodelbahn: Pro Fahrt werden dort für einen Erwachsenen 2,50 Euro, für ein Kind im Alter von drei bis 14 Jahren 2 Euro fällig. Aber da bekanntlich ja einmal keinmal ist, lohnt sich die Investition in eine der Familienkarten, die angeboten werden, beispielsweise eine, die sechs Kinder- und sechs Erwachsenenfahrten beinhaltet. Beim Minigolf, wo Sie den Ball auf einer der insgesamt 12 Bahnen über den Nachbau des Rügendamms schlagen, muss eine Familie 15 Euro berappen.

Beinahe Pflicht ist schließlich auch der Besuch von Bergens Wahrzeichen, dem Ernst-Moritz-Arndt-Turm . 1877 ist mit diesem dem gleichnamigen Dichter, der auf der Insel geboren wurde, ein Denkmal gesetzt worden. Nach umfassender Sanierung kann der Turm heute – zum Preis von 2 Euro pro Person, bis in die Glaskuppel bestiegen werden. Das Geld sollten Sie investieren. Denn von keinem anderen Platz aus hat der Besucher einen solchen Rundblick auf die einmalig schöne Landschaft bis hin nach Stralsund.

Geschichte erkunden, Handwerk erleben

Die Schauwerkstatt im Klosterhof, in der Handwerkern über die Schulter geschaut werden kann, lädt zum Stöbern ein. Quelle: Anja Krüger

Bequem erreichen Sie von dort aus fußläufig – in rund zehn Minuten – die Bergener Innenstadt mit ihrem Markt, dem Marktbrunnen und dem Benedix-Haus, einem der ältesten Fachwerkhäuser Rügens. Auch die Sankt-Marien-Kirche – der älteste Backsteinbau der Insel – ist gleich in der Nähe sowie der Klosterhof. Dieser bietet, neben dem Stadtmuseum, ein weiteres – kostenloses – Highlight: die Schauwerkstatt. Dort lassen sich heimische Handwerker bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen.

Gegen den Hunger: eine kleine Auswahl

Aber vielleicht möchten Sie sich zuvor stärken. Auch diesbezüglich bietet die Bergener Innenstadt eine Menge Möglichkeiten – fürs kleine und große Budget. Wie wäre es beispielsweise mit einer Suppe vom Suppenkasper, wo Sie die Wahl aus drei Wochensuppen oder einer täglich wechselnden Tagessuppe in zwei verschiedenen Portionsgrößen haben? Kosten: zwischen 3 und 5 Euro. Aber Achtung: In den Genuss kommen Sie nur montags bis freitags zwischen 11 und 14 Uhr.

Wer eine etwas größere Auswahl möchte, hat die Wahl zwischen verschiedenen Restaurants in der Nähe des Marktes. Mit dem Ristorante & Pizzeria Marina beispielsweise, das neben diversen Pizzen (Preis: von 7,90 bis 11,50 Euro), Nudelgerichten (Preis: 6,90 bis 10,90 Euro) unter anderem auch eine Kinder- und eine Tageskarte bereithält.

Das Bibo, die Gastwirtschaft am Markt, dagegen bietet seinen Gästen Gerichte und Getränke mit regionalen Zutaten – sei es unter anderem das Rindfleisch in den Burgern (Preis: von 13.90 bis 15.90 Euro) oder das Schweinefleisch in den entsprechenden Gerichten (Preis ohne Beilage: von 17,90 bis 20,60 Euro).

Wissen, was los ist: in der Stadtinformation gibt‘s Tipps

Wer seinen Tag in Bergen oder der Region verlängern möchte: Auch kulturell hat die Stadt einiges zu bieten. Wenn Sie wissen möchten, wann und wo etwas los ist, schauen Sie am besten bei der Stadtinformation im Benedix-Haus rein. Geöffnet hat dies bis zum 12. September montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 15 Uhr. Ab dem 12. September ist dann lediglich von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

