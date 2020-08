Ein Urlaubstag in Binz: Das können Gäste alles erleben und das kostet der Spaß

Binz

Bei den hochsommerlichen Temperaturen zieht es die Gäste des Ostseebades Binz wohl hauptsächlich an den feinsandigen, weißen Strand. Immerhin rund fünf Kilometer ist er lang und ausgezeichnet – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn auch in diesem Jahr ist der Küstenabschnitt mit seinen mehr als 60 Strandzugängen, jene im Ortsteil Prora inbegriffen, mit dem internationalen Umweltsymbol „Blaue Flagge“ ausgezeichnet worden. Aber weitaus mehr hat das Ostseebad zu bieten. Die OZ gibt Tipps für jeden Geldbeutel.

Parken

Eine frühe Anreise lohnt sich – auch, um einen der günstigeren Parkplätze zu ergattern. Denn für ein Tagesticket können bis zu 20 Euro, wie beispielsweise im Parkhaus Granitz in der Wylichstraße 6, fällig werden. Der Vorteil: Sie sind dicht dran am Geschehen. Wesentlich günstiger ist ein Parkticket unter anderem auf dem Parkplatz am Großbahnhof. Für 5 Euro – Achtung: Der Automat nimmt nur Geldmünzen! – können Sie dort ihr Auto den gesamten Tag über stehen lassen. 15 Euro pro Tag – und hier können Sie auch mit Ihrer Bankkarte zahlen – kostet Sie das Tagesparkticket für Ihren Pkw auf dem Parkplatz „Am Rathaus“ (ebenfalls Wylichstraße). Einen Tag Zeit nehmen sollten Sie sich auf jeden Fall, um das Ostseebad zu erkunden.

Kurtaxe

Doch bevor Sie den Tag starten, sollten Sie – auch als Tagesgast – die Kurtaxe löhnen, die das Ostseebad Binz erhebt. Für jeden Erwachsenen werden 2,80 Euro fällig, pro Hund ein Euro. Für Kinder bis zum Alter von 12 Jahren muss keine Kurabgabe gezahlt werden. Entrichten können Sie Ihren Beitrag, mit dem Sie die „Binzer Bucht Card“ (Kurkarte) erwerben, an Automaten, die an diversen Strandzugängen stehen. Einer befindet sich beispielsweise an der Seebrücke, die Sie vom Parkplatz am Großbahnhof fußläufig – zum großen Teil entlang der Promenade – in rund 20 Minuten erreichen, vom Parkhaus Granitz in weniger als zehn Minuten und vom Parkplatz „Am Rathaus“ in etwa zehn Minuten.

Freizeittipps

Auf dem Gelände des Sandskulpturen-Festivals in Binz kann die größte Sandburg der Welt bestaunt werden. Quelle: Stefan Sauer

Die „Binzer Bucht Card“ ermöglicht es Ihnen, Binz bei einer Ortsführung kostenlos zu entdecken. Die Bäderarchitektur erkunden sie mittwochs ab 10 Uhr ab dem Haus des Gastes (Heinrich-Heine-Str. 7, circa vier Minuten von der Seebrücke entfernt). Auf einen historischen Stadtrundgang nimmt Sie als Inhaber der „Binzer Bucht Card“ ein Guide immer freitags ab 10 Uhr kostenlos mit. Dieser startet am Kleinbahnhof – fußläufig von der Seebrücke rund 20 Minuten entfernt. Allerdings können Sie sich die Kraft auch sparen und kostenlos mit der Bäderbahn ab dem Haus des Gastes zum Kleinbahnhof fahren. Am Kleinbahnhof erwartet Sie ein weiteres kostenloses Angebot als Inhaber der Kurkarte: das Museum Ostseebad Binz, ein Heimatmuseum, das die Geschichte des Ortes anschaulich anhand verschieden eingerichteter Zimmer mit diversen Originalexponaten, Bademoden und historischen Fotos zeigt.

Ein weiteres Highlight, das Binz zu bieten hat, ist das Sandskulpturen-Festival an der Proraer Chaussee, das täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet hat. Zumindest in die Nähe gelangen Sie vom Kleinbahnhof aus kostenlos mit dem Ortsbus (Linie 27, Haltestelle Dollahner Straße). Von der Haltestelle sind es dann noch mal etwa zehn Minuten Fußmarsch. Zahlreiche Skulpturen aus Sand, und die immerhin größte Sandburg der Welt können dort bestaunt werden. Kostenfrei ist dieses Vergnügen allerdings nicht. Erwachsene zahlen 9,50 Euro, Kinder zwischen 4 und 14 Jahren 6,50 Euro Eintritt. Etwas kostengünstiger sind die verschiedenen Familientickets.

Kostenlos und vor allem für Familien mit kleineren Kindern ist der Wasserspielplatz am Schmachter See. Feuchtfröhlicher Spielspaß ist dort garantiert. Zahlreiche Bänke, von denen man einen fantastischen Blick auf den See hat, laden zudem zu einer Verschnaufpause ein.

Denn schließlich lässt sich in Binz noch mehr unternehmen. Eine Schiffstour entlang der Kreideküste bis zum Königsstuhl zum Beispiel. Abfahrt ist mehrmals täglich an der Anlegestelle am Ende der Seebrücke, die mit ihren 370 Metern die zweitlängste Seebrücke Rügens ist. Dieses Erlebnis kostet einen Erwachsenen 22,50 Euro, pro Kind zwischen 6 und 14 Jahren 12 Euro. Kinder unter sechs Jahren fahren kostenlos mit. Tipp: Buchen Sie diesen Ausflug bereits vorab online.

Souvenirs

Entlang der Strandpromenade können Besucher einen Streifzug durch die Geschichte des Ostseebades machen. 125 Ereignisse sind auf Tontafeln festgehalten. Quelle: Anja Krüger

Wer schließlich nach einem ereignisreichen Tag – unsere Tipps sind lediglich eine Auswahl – nicht nur mit tollen Eindrücken die Heimreise antreten möchte, findet bei einem Bummel durch die Hauptstraße eine Auswahl an Souvenirs. Oder Sie schlendern durch die Margaretenstraße, die sich im Laufe der vergangenen Jahre zur Kunstmeile von Binz entwickelt hat.

Essen

In Binz zu verhungern, ist unmöglich. Vom kleinen Imbiss bis zur Sterne-Küche, für kleines, mittleres und großes Budget, gibt es zwischen Seebrücke und Schmachter See zahlreiche Möglichkeiten, seinen Hunger zu stillen.

Von Anja Krüger