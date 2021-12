Ein romantisches Konzert auf Rügen: Björn Casapietra singt Weihnachtslieder

Binz

Nach den Wintermonaten des Vorjahres ohne sein Publikum ist Björn Casapietra voller Tatendrang und Vorfreude. Mit Besinnlichkeit, aber auch leidenschaftlich und temperamentvoll möchte Casapietra in seinen Weihnachtskonzerten „Christmas Love Songs“ die freudvollste Zeit des Jahres endlich wieder gemeinsam mit seinem Publikum erleben. Auf der Insel Rügen gastiert er am 19. Dezember im Arkona-Strandhotel Binz.

Die Vorfreude steigt auch schon beim Sänger: „Ich bin verliebt in die Insel Rügen. Und das schon seit vielen Jahren. Wir kommen drei- bis viermal pro Jahr auf die Insel – meine Tochter, unser Golden Retriever Sir Winston und ich.“ Seit vielen Jahren pflegt er eine Freundschaft mit dem Chef vom Arkona-Hotel. Und alle Jahre singt er ein Weihnachtskonzert im Ballsaal des Rugard.

Ave Maria und Hallelujah

Seine Lieblingsecken ist Klein Zicker auf der Halbinsel Mönchgut. „Ich fühle mich dann immer, als wäre ich in Irland. Bei uns in Berlin hängen unzählige Fotos von den kleinen Felsen, die dort aus dem Wasser ragen und auf denen mein Kind wie eine kleine Meerjungfrau ihre Posen macht“, so der Sänger. Dieses Jahr freut er sich besonders auf ein Wiedersehen auf Rügen.

Er freut sich besonders, dem Publikum im Ostseebad die schönsten Weihnachtslieder der ganzen Welt mitzubringen. „Seit elf Jahren geben wir diese Weihnachtstournee und ich habe inzwischen tatsächlich, das möchte ich zumindest behaupten, das schönste Programm zusammen, was man sich vorstellen kann.“ Höhepunkte sind das Ave Maria von Franz Schubert, das Hallelujah von Leonard Cohen, oder der DDR-Klassiker „Sind die Lichter angezündet“.

Zuversicht, Hoffnung, Kraft

„Ich selbst hab als kleiner Bub mit meinem Papa, der mich am Klavier begleitet hat, angefangen, Weihnachtslieder zu singen. Alle Nachbarn wurden eingeladen und ich sang in den höchsten Tönen. Auch ein Grund, warum ich Weihnachtskonzerte so gerne gebe. Weil ich meinem Vater – er war ein berühmter Dirigent in der DDR, der leider früh verstorben ist – dann etwas näher bin“, sagt Björn Casapietra.

Für ihn hat Musik jetzt den Auftrag, zu heilen. „Wir alle sind furchtbar gestresst von den vergangenen beiden Jahren. Und Musik hat jetzt den Auftrag, Zuversicht, Hoffnung und Kraft zu schenken. Das möchte ich mit meinen Christmas Love Songs in Binz erreichen. Ein Konzert singen, das keiner mehr vergisst.“

Karten: Tel. 038393/5 50 oder reservierung@arkona-strandhotel.de

Von mo