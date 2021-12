Ein schöner Brauch: Rügens Rauhnächte

Bergen

Das Schlimmste am Winter sind für mich die kurzen Tage. Es wird gefühlt kaum noch hell, die Sonne wirkt müde und schleppt sich nur so über den Horizont. Um so mehr freue ich mich jedes Jahr auf die Wintersonnenwende und die damit verbundene Nachricht, dass es wieder heller wird. Zumindest etwas – nachmittags geht die Sonne jetzt jeden Tag ein kleines bisschen später unter. Morgens muss man sich noch etwas gedulden.

Schön auch die damit verbundenen Bräuche der Rauhnächte. So nennt man die Zeit zwischen der Nacht auf den 25. Dezember und die damit verbundenen folgenden 12 Nächte. Jede Nacht steht dabei für einen Monat des neuen Jahres. Was man träumt, soll Aufschlüsse auf Chancen und Gefahren des jeweiligen Monats geben.

Auch für Wetteraussichten soll das stimmen – die Nacht auf den 25. könnte also Aufschluss geben, wie das Wetter im Januar wird. Bisher: Leichter Schneefall und windig. Gefühlt -8 Grad. Hmm. Das ist mir zu kalt. Immerhin heller wird es im Januar aber schon wieder fühlbar früher.

Von Anne Ziebarth