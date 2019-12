Einbahnstraße in Mariendorf und Alt Reddevitz: Bürger sollen entscheiden

Mariendorf

Durch Mariendorf und Alt Reddevitz führen schmale Straßen. Gerade im Sommer, wenn viele Urlauber in den beiden idyllischen Ortsteilen der Gemeinde Mönchgut unterwegs sind, wird es schnell bei Begegnungsverkehr eng. Vor allem, wenn sich Busse und landwirtschaftliche Fahrzeuge, Lkw, Liefer- oder Baufahrzeuge begegnen. Zudem haben die knapp vier Meter breiten Trassen keine Fußgänger- und Radwege.

„Es kommt oft zu gefährlichen Situationen. Dies wurde von Einwohnern in mehreren Bürgersprechstunden an uns herangetragen. Weil baulich nicht viel möglich ist, gibt es die Idee, eine Einbahnstraßenregelung zu prüfen“, so der erste stellvertretende Bürgermeister David Masuch.

Raserei in der Tempo-30-Zone

Einer dieser Einwohner war Harald Vorberg, der aber inzwischen aus Mariendorf verzogen ist. Er hatte im Sommer 2018 Alarm geschlagen, dass die Raserei in Mariendorf lebensgefährlich sei und dagegen endlich etwas getan werden müsse. In der Dorfstraße mit ihren rund 25 Häusern gelte zwar Tempo 30, doch bei freier Fahrt würden die Autos mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde vorbeidonnern.

Baufahrzeuge spielten eine Variante durch

Um den Schwerlast-Begegnungsverkehr zu entschärfen, hatte Vorberg vorgeschlagen, eine Einbahnstraßenregelung einzuführen. Seine Idee: Aus Middelhagen kommend sollte in Mariendorf die Einbahnstraße am Abzweig zum Verbindungsweg Reiterhof Alt Reddevitz beginnen und dann durch den Ort bis Alt Reddevitz weiterführen und schließlich über den sogenannten Schwarzen Weg wieder nach Mariendorf zur Kreuzung Verbindungsweg. Diese Variante hätten die Baufahrzeuge, die von und zur Baustelle am Haus Besch in Alt Reddevitz unterwegs waren, durchgespielt, um Begegnungsverkehr zu vermeiden.

Diese Variante ist auch eine der beiden, die vom Amt Mönchgut-Granitz zur Abstimmung in die Beschlussvorlage für die Gemeindevertretung geschrieben wurde. Die Gemeinde hatte die Verwaltung beauftragt, Möglichkeiten für Einbahnstraßen in Mariendorf und Alt Reddevitz zu prüfen. Die zweite Variante ist ähnlich, nur dass der Schwarze Weg dann bis zum Campingplatz frei wäre – also keine Einbahnstraße.

Bauausschuss bringt weiteren Vorschlag ein

Der Bauausschuss hat auf seiner Sitzung im November einen weiteren Vorschlag erarbeitet und auf den Tisch gelegt. Bei diesem geht die Einbahnstraßenregelung genau anders herum, also aus Middelhagen kommend in die Einbahnstraße ab Verbindungsweg (ab dort Durchfahrtsverbot Mariendorf), die über Alt Reddevitz durch die Dorfstraße und weiter bis schließlich Mariendorf führt.

Problematisch bei allen Varianten ist, dass der Verkehr und vor allem Busse und Lkw dann ständig durch die enge Dorfstraße in Alt Reddevitz müssten. Bisher fahren die ÖPNV-Busse über Mariendorf bis Alt Reddevitz und kehren dort über den Kreisel wieder zurück.

Auf ihrer jüngsten Sitzung haben sich die Gemeindevertreter noch für keine der drei Vorschläge entschieden. Diese sollen erst bei einer Einwohnerversammlung im Januar oder Februar nächsten Jahres im Feuerwehrhaus Middelhagen vorgestellt werden. „Dort sollen alle drei Varianten mit den Anwohnern diskutiert werden. Dann können die Bürger darüber entscheiden, ob sie eine Einbahnstraßenregelung haben wollen oder nicht“, so David Masuch.

Kein Bürgerentscheid geplant

Einen Bürgerentscheid dazu werde es aber nicht geben, sondern eine Abstimmung. Möglich wäre auch, dass die Fahrt in nur eine Richtung durch die Ortsteile lediglich zur Sommerzeit gelte – und den Rest des Jahres alles bleibt, wie es ist. Auch könnte es nur für Lastkraftwagen mit einem Gesamtgewicht von über fünf Tonnen andere Regelungen als bisher geben.

David Masuch hofft, dass bis zur nächsten Saison bereits eine Lösung gefunden werden kann. Im Haushaltsplan 2020 wurden für die Beschilderung der Einbahnstraßen bereits finanzielle Mittel eingeplant.

Von Gerit Herold