Stralsund/Binz

Am Wochenende ist in Einkaufsmärkte in Stralsund und Binz eingebrochen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten es die Täter in der Hansestadt auf ein Geschäft im Knieper-Center abgesehen. Sie erbeuteten in der Nacht zum Sonntag Bargeld und konnten unerkannt fliehen. Der Gesamtschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

In Binz verschafften sich die Täter am Sonntag gegen 2 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einkaufsmarkt in der Proraer Chaussee am Ortseingang des Ostseebades. Auch dort gelang es ihnen, mit mehreren 100 Euro als Beute zu entkommen. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit rund 3500 Euro an.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Die Ermittlungen dauern an, weshalb die Bevölkerung um Mithilfe gebeten wird. Wer am frühen Sonntagmorgen etwas Auffälliges beobachtet hat, sollte sich unter der Telefonnummer 03831/28 90 00 an das Polizeihauptrevier in Stralsund bzw. unter 38392/30 70an das Polizeirevier in Sassnitz wenden.

Jens-Peter Woldt