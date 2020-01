Bergen

In der Nacht zu Freitag sind in Bergen auf der Insel Rügen mehrere Einbrüche verübt worden. In der Feldstraße und im Einkaufszentrum in der Ringstraße sei in die Räume eines Alten- und Krankenpflegedienstes eingebrochen worden, teilte die Polizei in Stralsund mit. Außerdem seien der oder die Täter in eine Bildungseinrichtung, eine Anwaltskanzlei, eine Beratungsstelle des Caritasverbandes, zwei Arztpraxen und eine Physiotherapie eingedrungen. Die Polizei spricht von insgesamt acht Objekten. Der oder die Einbrecher hatten es offenbar auf Bargeld abgesehen. Den Angaben zufolge entwendeten sie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Für Hinweise stehen das Polizeihauptrevier Bergen (Telefon 03838/81 00), jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de zur Verfügung.

Von OZ/dl