Einbruch auf Baustelle bei Bergen

Die Kripo ermittelt im Zusammenhang mit dem Einbruch auf einer Baustelle an der B 96 in Prisvitz bei Bergen auf der Insel Rügen. Die Polizei geht davon aus, dass die Tat in der Zeit vom 9. Juli, 16.20 Uhr, bis 10. Juli, 5 Uhr, geschah.

Bauwagen beschädigt

Unter anderem wurde ein Bauwagen beschädigt Außerdem drangen die Täter gewaltsam in einen Bürocontainer ein. Es sind mehrere hochwertige Arbeitsgeräte entwendet worden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach aktuellen Erkenntnissen auf mehrere zehntausend Euro.

Spuren gesichert

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Stralsund sicherten die Spuren am Tatort, weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen wurden eingeleitet.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich persönlich oder unter der Telefonnummer 03838/8100 an die Polizei in Bergen, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

