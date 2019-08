Sassnitz

Der Kleinbus des Jugendbeirats Sassnitz ist in der Nacht zu Sonnabend entwendet worden. Nach Informationen des Geschäftsführers, Sebastian Kleindienst, sind Unbekannte mit dem Fahrzeug durch die Gegend gefahren und ließen es mit Farbe besprüht in der Mukraner Straße stehen. Die Polizei musste den Kleinbus abschleppen, da er nicht mehr fahrbereit gewesen sei.

Außerdem waren die mutmaßlichen Täter in die Räume des Beirats in der Straße der Jugend eingebrochen und haben dort laut Sebastian Kleindienst ungefähr 400 Euro entwendet. Er äußerte sich schockiert über die Tat. Der Beirat werde in seiner Arbeit jetzt empfindlich behindert, werde der Transporter doch unter anderem für Ausflüge mit Jugendlichen der Stadt Sassnitz benutzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Jens-Uwe Berndt