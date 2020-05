Einbruch in Binz: Hausbesitzer überrascht Täter

Binz/Altenkirchen

Damit hatte der Täter wohl nicht gerechnet: Bei einem am Dienstag verübten Einbruch in Binz auf der Insel Rügen wurde er vom Hausbesitzer überrascht. Der Täter suchte das Weite.

Der Geschädigte rief bei der Polizei in Sassnitz an und teilte mit, dass sich gegen 14.15 Uhr ein Fremder unbefugt Zutritt zu seinem Einfamilienhaus in der Binzer Dünenstraße verschafft habe. Da der Hausbesitzer jedoch anwesend war und den mutmaßlichen Tatverdächtigen überraschte, konnte ein möglicher Diebstahl verhindert werden. Ein Stehlschaden ist nach gegenwärtigen Erkenntnissen nicht entstanden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Geldkassette aus Büro in der Lottumstraße gestohlen

Es ist nicht der einzige Fall, der die Beamten im größten Ostseebad der Insel beschäftigt, denn aus dem wurde am Dienstag ein weiterer Einbruch angezeigt. Im Zeitraum von etwa 12.30 bis 13 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Büro in der Lottumstraße ein. Entwendet wurde eine leere Geldkassette, teilt die Polizei mit. Durch das gewaltsame Eindringen wurde ein Sachschaden von rund 500 Euro verursacht.

Baumaterial aus Schuppen entwendet

Ein weiterer Einbruchsdiebstahl wurde den Beamten des Sassnitzer Polizeireviers am Dienstag aus Presenske bei Altenkirchen gemeldet. Hier drangen der oder die Täter in einen Schuppen ein und entwendeten scheinbar Baumaterial. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Der Einbruch könnte von Januar bis Mai begangen worden sein.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei in Sassnitz sucht in allen drei Fällen Zeugen. Wer Hinweise geben kann oder womöglich sogar einen Tatverdächtigen beobachtet hat beziehungsweise beschreiben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier in Sassnitz unter der Telefonnummer 038392/3070 oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.Lesen Sie auch: In Sassnitz auf der Insel Rügen geht ein Feuerteufel um

Von Udo Burwitz