Middelhagen

Unbekannte haben in der Nacht zum 22. Oktober die Kurverwaltung in Middelhagen auf der Ostsee-Insel Rügen geplündert. Wie eine Polizeisprecher am Dienstag sagte, brachen die Täter ins Kurhaus ein und stahlen Computer- und Unterhaltungstechnik sowie das Dienstfahrzeug der Kurverwaltung. Hierbei handelt es sich um einen roten Skoda Fabia mit dem Kennzeichen RÜG – AO 667. Der Schaden wird auf mindestens 25 000 Euro geschätzt.

Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe

Die Kriminalpolizei hat die Spuren gesichert und Ermittlungen aufgenommen. Wer in der Nacht etwas Verdächtiges bemerkt hat oder Hinweise zum gestohlenen Pkw geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sassnitz unter Telefon 03 83 92 / 30 72 17, im Polizeirevier Sassnitz unter Telefon 03 83 92/ 30 70 oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de zu melden.

