Einbruch in Selliner Villa: Täter stehlen Elektrogerät

Sellin

In einer Villa Am Hochufer in Sellin ( Landkreis Vorpommern-Rügen) ist in den vergangenen Tagen oder auch Wochen eingebrochen worden. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen zur Tat.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die bisher unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zur Wohnung und entwendeten ein elektrisches Gerät im Wert von mehreren hundert Euro. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 2000 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Beamten sicherten Spuren am Tatort. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer Informationen zur Tat oder zum Verbleib des Diebesguts machen kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer 038392/3070 an das Polizeirevier in Sassnitz, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache.

Von OZ