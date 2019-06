Bergen

Bergen. Das Service-Center der OSTSEE-ZEITUNG am Markt in Bergen bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Grund: Vermutlich in der Nacht zu Montag waren Unbekannte durch die rückseitig anliegende öffentliche Toilette in den OZ-Bereich eingedrungen, indem sie ein Loch in die Zwischenwand geschlagen hatten. Der Verkaufsraum wurde verwüstet.

Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit unklar. Den bei dem Einbruch entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 2500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch im Polizeirevier Bergen unter der Telefonnummer 0 38 38/81 00, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei des Landes Mecklenburg-Vorpommen unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Jens-Uwe Berndt