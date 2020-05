Einbrüche auf Baustellen in Prora und Tribsees – 2500 Euro Schaden

Prora/Tribsees

Von zwei Baustellen im Landkreis Vorpommern-Rügen sind in den vergangenen Tagen Baumaschinen gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, ist auf einer Baustelle in Prora eine Minibaggerschaufel verschwunden. Die Unbekannten entwendeten die ungefähr 40 Zentimeter breite und etwa 30 Kilogramm schwere Schaufel vom Herstellen Caterpillar zwischen dem 29. April, 16 Uhr bis zum Tag darauf, 7 Uhr.

Laut Polizei befindet sich die Baustelle auf Höhe des Museums im Block IV. Dort werden zurzeit Arbeiten zur Herstellung von Parkplatzflächen durchgeführt. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Anzeige

Polizei sucht Zeugen

Auf einer Baustelle in Tribsees wurden ebenfalls Baumaschinen gestohlen. Nach Angaben der Polizei wurde eine Vibrationsplatte in gelb/rot und ein Vibrationsstampfer in gelb vom Herstellen Zeppelin entwendet. Die Baustelle findet sich in der Karl-Marx-Straße. Der/die Gesuchte verschafften sich offenbar im Zeitraum vom 30. April, 16 Uhr bis zum 2. Mai, 8 Uhr unbefugt Zutritt. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Weitere OZ+ Artikel

In beiden Fällen wurden die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Diese hofft nun auf Hinweise von Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen können. Wer Informationen geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Sassnitz unter der Telefonnummer 038392/3070 oder an die Polizei in Grimmen unter der Telefonnummer 038326/570) zu wenden.

Mehr zum Thema:

Von OZ