Altefähr

Dankeschön! Die Entscheidung der Gemeindevertreter in Altefähr ist richtig und zeugt von Weitblick. Im Zuge der Debatte um eine mögliche Fusion der Gemeinde mit der Hansestadt Stralsund zeigte sich, dass die angeblichen finanziellen Nöte längst nicht so groß zu sein scheinen, wie anfangs von den Fusionsbefürwortern behauptet. Selbst Ex-Bürgermeister Ingolf Donig ( SPD) – vehementer Fusionsverfechter – äußerte im Frühjahr gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG, dass es für Altefähr in den kommenden Jahren ganz gut aussehe. Wozu sich dann dem übermächtigen Nachbarn jenseits der Rügenbrücke zum Fraß vorwerfen? Viel wichtiger ist allerdings das Bekenntnis zur Einheit der Insel. Rügen hätte empfindlichen Schaden genommen, wäre Altefähr ein Teil Stralsunds geworden: Weiteren Eingemeindungen wären Tür und Tor geöffnet worden, Stralsund hätte den Inselsüden mit Wohnsiedlungen zugepflastert. Wer von der Großgemeinde Rügen träumt, in der Fragen wie der Bau von Straßen oder Ferienwohnungen einvernehmlich geregelt werden, in der eine gemeinsame Kurabgabe ohne Belastung der Insulaner gilt oder wo Alleen- und Naturschutz zum obersten Gebot erhoben wird, darf dies weiter tun. Die Gemeindevertreter von Altefähr haben es möglich gemacht.

Mehr zum Autor

Von Jens-Uwe Berndt