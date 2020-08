Eine Frau mit Leidenschaften – für Yoga, spirituelle Lektüre und Gemüseanbau

Putbus

Mandy Tonn wuchs im Hafenstädtchen Lauterbach auf. „Wir haben als Kinder auf dem Bootssteg an der Goor gespielt – den gibt es heute leider nicht mehr“, erzählt sie. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Hotelfachfrau, arbeitete in Hotels der Insel und schloss eine Ausbildung als Heilpraktikerin an.

Als Heilpraktikerin die Leidenschaft für Yoga wiederentdeckt

Hierüber fand sie zurück zu einer alten Leidenschaft, dem Yoga, lernte nocheinmal dazu und seit dem Frühjahr darf die 32-Jährige sich Yoga-Therapeutin nennen. Den Sommer über und während Corona den Alltag veränderte, renovierte Mandy Tonn ihr künftiges Studio am Circus in Putbus und begleitete das Homeschooling ihrer Tochter. Als die Schulen den Normalbetrieb wieder aufnahmen, konnte sie am 8. August ihr Yoga-Studio mit angeschlossener Praxis für Seelen- und Energiearbeit eröffnen.

Anzeige

In der Freizeit geht’s in den Garten

In der Freizeit liest die Therapeutin spirituelle Lektüre und baut Gemüse im eigenen Garten an. „Durch meine Kindheit bin ich der Insel stark verbunden – ich lebe richtig gern hier“, verrät sie.

Von Christa Driest