Altenkirchen

Eine Gartenlaube in der Sparte „Uns Gorden“ in Altenkirchen ist am frühen Freitagmorgen in Altenkirchen abgebrannt. Nach Informationen der Polizei war der Brand gegen 2.20 Uhr gemeldet worden. Bei dem soll ein Schaden von 1000 Euro entstanden sein. Personen kamen dagegen nicht zu Schaden. Die Brandursache werde gegenwärtig ermittelt. Nach Angaben der Polizei könne Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Brandbekämpfung waren nach eigenen Angaben acht Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Altenkirchen im Einsatz. Für die Truppe war es der 22. Einsatz in diesem Jahr. Unterstützt wurden sie während des aktuellen Falles von Kameraden der Feuerwehren Breege und Wiek.

Von Chris Herold