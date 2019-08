Rügen

Ein Stück von der hausgemachten Torte, den buntesten Eisbecher der Karte und dazu einen extra großen Cappuccino, bitte! In einem idyllischen Garten, in dem der Hahn noch zwischen den Tischen stolziert, Kaninchen gestreichelt und Schafe hinter dem Zaun beobachtet werden können, genießt man im Blumencafé in Wiek. Bio-Dinkelvollkornmehl und Bio-Rohrzucker kommen hier in den Kuchen. „Wir greifen aber auch auf saisonale Obstsorten zurück. In der Hochsaison kommen dann Stachelbeere, Johannisbeere und natürlich Erdbeeren auf den Tisch“, sagt Christin Kieck.

Das Ambiente wird von den Gästen ebenso gewürdigt, wie die Speisen. „Hier verbindet sich vieles“, sagt Christin Meth. „Pflanzen und Tiere können im Garten bestaunt werden. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Und nicht zuletzt ganz liebe Menschen, die das Blumencafé mit ganz viel zu dem machen, was es ist. Solch ein Café gibt es nicht an jeder Ecke“, meint die Feinschmeckerin, die hier immer wieder gerne vorbeischaut. So geht es auch der Leserin Si Ann. „Ein Träumchen von Garten lädt zum endlosen Verweilen und die großen Kaffeeportionen – interessant für Kaffeejunkies – ergänzen die sehr leckeren Kuchen auf himmlische Weise“, kommentierte sie die Umfrage.

In Dranske ist die Sanddorntorte der Renner. „Die muss jeden Tag da sein“, sagt Edith Artmer, die das Café Sahne betreibt. Doch nicht nur Kuchen und Torten werden hier handgemacht. „Auch der Pizzateig ist selbst geknetet.“ In unserer Facebook-Umfrage lobte Sun Cha das Café. „Dort schmeckt man die Liebe. Die Liebe zum Backen, Kochen und zum Eis. Egal wie voll es ist, sie sind immer freundlich, fast schon wie Familie“, hebt die Leserin hervor.

Kreativität und Vielfalt

Für Kreativität ist Sabine Partsch bekannt. Mehrstöckige Torten in vielen Variationen schmücken die Auslage in ihrem Moccavino in Alt Reddevitz. 30 verschiedene Rezepte hat die Inhaberin inzwischen auf Lager. „Es muss schon ein Wechsel in der Auslage sein, sonst wird es langweilig“, so die Bäckerin. Dass die Stammgäste von ihren Kreationen noch lange nicht genug haben, beweist die stets gefüllte Terrasse mit Blick auf den Bodden. Auch hausgemachte Suppen und Flammkuchen sind hier im Angebot.

Auch den Eisliebhabern unter den Insulanern bietet sich eine leckere Auswahl. Da werden auch gerne Experimente geschleckt. „Zur Zeit ist das Kirsch-Bier-Eis sehr gefragt. Aber auch das Sanddorn-Buttermilch muss sein“, sagt Veit Rohde, der im Eispalast in Bergen mit seiner Frau Cornelia Wendling und Cornelia Kopplin täglich hinter dem Tresen steht. Seine Frau ist dann auch für die Torten im Hause zuständig. Besonders beliebt ist hier die Baiser-Torte.

Marco Busch rührt in seinem Café Strandkorb in Baabe nicht nur das Eis selbst an. Auch die Waffeln sind selbst gebacken. Darin finden dann Eissorten Platz, die noch nach Frucht schmecken. „Weil da eben wirklich Erdbeeren drin sind“, sagt Marco Busch. Die Rügener wissen aber auch hier die Torten zu schätzen. „Kirsch-Schmandtorte“, hat Stammgast Biggi Mandel als ihre Lieblingskreation genannt. Doch nicht nur der Geschmack zählt. „Die Bedienung ist immer freundlich, es ist sehr gut besucht und atmosphärisch schön. Da geht man gerne wieder hin“, so die Rügenerin.

Es ist erst fünf Monate her, dass Remo Doehr und Michael Brewer das Himmelreich in Zirkow übernommen haben und doch machen sie vor allem bei den Einheimischen in der näheren Umgebung von sich reden. „Wir wollen nach und nach unseren eigenen Stil durchkommen lassen, bringen Vintage bis Antik ins Spiel“, erklärt Jan Weise, der noch viele Möglichkeiten zum weiteren Ausbau sieht.

Mit Ausblick

Das Rosencafé in Putbus weiß nicht nur mit einem guten Kuchen- und Tortenangebot zu bestechen. Hier ist auch der Blick in den Rosengarten von der Südterrasse aus ein Traum für die Stammgäste. „Man findet sich in einem Ambiente, das an die Kultur der Wiener Kaffeehäuser erinnert“, sagt Philipp Scheibe. Zur Mango-Frischkäse-Torte bevorzugt er eine heiße Schokolade mit Espresso. „Das Ganze bei herrlichem Ausblick auf den Rosengarten und den Putbusser Park macht einfach die perfekte Mischung aus Geschmack und Ambiente.“

Im Café Klatsch in Baabe sehen die Gäste doppelt. Die Zwillingsschwestern Andrea und Dorina Franz leiten das Café gemeinsam und bringen hier täglich ihre leckeren Backwerke unter die Gäste. Die Bernsteintorte – eine Quark-Baiser-Variante – muss jedoch jeden Tag für die Kenner vorrätig sein.

Frühstück als Hauptgeschäft

Am liebsten zum Frühstück trifft man sich im Sunset Coffee in Sassnitz. „Das ist unser Hauptgeschäft“, sagt Jörn Bendzus. „Unsere Gäste schätzen unsere leckeren Brötchen und Croissants und die frischen Zutaten. Unsere Espressobohne kommt aus direktem Handel, was dem Bauern zugute kommt und auch noch schmeckt.“

„Eine Frühstückswelt, wie sie Dir gefällt“ und handgefertigte Tortenkreationen stehen im Torteneck Binz auf der Karte. So wird die erste Mahlzeit des Tages ganz nach Wunsch zusammengestellt und serviert und die Torten nach Bestellung auf der ganzen Insel bis in den Festsaal geliefert.

Von Wenke Büssow-Krämer