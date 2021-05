Sassnitz

Auf dem ehemaligen Kistenplatz in Sassnitz soll die größte Sport- und Veranstaltungshalle der Insel Rügen entstehen. Einem entsprechenden Grundsatzbeschluss haben die Mitglieder des städtischen Bau- und Sanierungsausschusses in dieser Woche zugestimmt. Errichtet werden soll die so genannte Stadthalle auf der Fläche gegenüber vom Netto-Markt an der Stralsunder Straße. Dort befindet sich gegenwärtig die Zufahrt zur alten Sporthalle Dwasieden, die aktuell schon den Superlativ der größten Sporthalle der Insel für sich verbuchen kann. Aber sie ist in die Jahre gekommen und soll abgerissen werden.

Das war ursprünglich nicht vorgesehen. Das Areal, auf dem früher Fisch-Kisten des VEB Fischfang gereinigt und gelagert wurden, liegt seit vielen Jahren weitgehend brach. Ein Teil der Fläche wird bei Veranstaltungen in der Sporthalle als provisorischer Parkplatz genutzt. Mittlerweile schlagen auch die Zirkusse, die in der Stadt gastieren, hier ihre Zelte auf. Die Stadt hatte schon vor geraumer Zeit Bebauungspläne für das Gelände, das von der Hafenbahn bis zur Straße der Jugend reicht, aufgestellt. Demnach sollte der nördliche Teil des Platzes, der bis auf ein kleines Grundstück der Stadt gehört, weitgehend unbebaut und so der Meerblick erhalten bleiben. Für den „Terrassenpark“, so der Arbeitstitel, waren weitgehend Grünflächen und Parkplätze vorgesehen. Wer hier sein Auto abstellt, soll über die ehemalige Hafenbahntrasse, die gerade für Fußgänger und Radfahrer umgebaut wird, in den Hafen gelangen.

Auf dieser Brache soll die neue „Stadthalle“ entstehen. Quelle: Maik Trettin

Platz für 800 Menschen

In den bisherigen Plänen ist die Sporthalle noch an ihrem alten Standort zu finden. In den künftigen wird vermutlich ein großes Baufeld an der Ecke zwischen Hafenbahntrasse und Stralsunder Straße eingezeichnet – für die „Stadthalle“. Die soll Platz für bis zu 800 Menschen bieten, was in etwa der Kapazität der jetzigen Halle Dwasieden entspricht. Warum wird die dann nicht saniert? „Weil es da viele Hürden gibt“, erklärt Claudia Timm vom Unternehmen BIG-Städtebau aus Stralsund, das sich im Auftrag der Stadt um das Sanierungsgebiet kümmert. Ein Problem ist der Abstand zum Wald. Die jetzige Halle steht nach den aktuellen Bestimmungen zu dicht an den Bäumen am Hang in Richtung Hafen. Deshalb dürfte man den Baukörper nicht erweitern. Um aber sämtliche neuen Bauvorschriften und Anforderungen an den Brandschutz einhalten zu können, wäre das notwendig, um auch nach der Sanierung 800 Menschen Platz bieten zu können. Weil der Raumbedarf bei Einhaltung aller Vorschriften heute größer ist als zur Bauzeit der Halle, würde im Zuge der Sanierung die Kapazitätsgrenze sinken.

Großer Sanierungsbedarf

Zudem ist der Sanierungsbedarf sehr hoch. Das weiß man in der Stadt spätestens seit einem Gutachten, das Experten im Auftrag der Kommune angefertigt haben. Um alle Auflagen zu erfüllen, müsste man sehr viel Geld investieren, sagt Bürgermeister Frank Kracht. „Wir brauchen aber eine Halle in der Größenordnung“, sagt er und meint damit nicht nur das Training und die Wettkämpfe der Sportler, sondern auch die kulturellen Veranstaltungen. Vor diesen Hintergründen sei die Idee des Hallen-Neubaus geboren.

Der Kistenplatz in Sassnitz, aufgenommen um 1964. Im Hintergrund rechts ist die ehemalige Lagerhalle zu erkennen, die zur Sporthalle Dwasieden umgebaut wurde. Quelle: Stadtarchiv Sassnitz

Bei den Stadtpolitikern rennt die Verwaltung mit dem Vorschlag offene Türen ein. „Wir brauchen eine solche Multifunktionshalle auf jeden Fall!“, unterstrich Stefan Grunau (CDU) im Bauausschuss. Er nannte als Beispiel die Einschulungen oder die Jugendweihen, die bislang in dem aktuellen Bau stattfinden. Das alte Gebäude biete aber kaum einen festlichen Rahmen. Man säße in einer alten Halle auf Holzstühlen. Die neue soll nicht nur praktisch sein, sondern auch ein Hingucker werden. Bauamtsleiter Rainer Möhrke und Claudia Timm plädierten für einen Architekten-Wettbewerb, um den Sassnitzern und den Besuchern der Stadt an dieser markanten Stelle moderne, anspruchsvolle Architektur zu präsentieren. Die soll allerdings nicht den Blick auf die Ostsee verstellen. „Die Sichtachse zum Meer bleibt erhalten“, versicherte Claudia Timm.

Dass die Stadt sich jetzt mit dem Bebauungsplan beschäftigt, der seit Jahren auf Eis liegt, hat mehrere Gründe. Zum einen nimmt der neue Weg auf der Hafenbahntrasse langsam Gestalt an. Er soll den Hafen mit dem ehemaligen Kistenplatz verbinden. Dazu muss der „Terrassenpark“ hergerichtet werden. Zum anderen soll über dieses Areal die Erschließung weiterer Grundstücke laufen, deren Eigentümer bauen wollen und schon mit den Hufen scharren. „Dieser Bebauungsplan ist der Dreh- und Angelpunkt für die Umsetzung vieler anderer Pläne“, so Claudia Timm. Deshalb – und weil dafür Geld in Aussicht gestellt wurde – soll es an die Realisierung gehen.

Projekt „Jasmund-Haus“ weiter aktuell

Braucht Sassnitz dann noch ein „Jasmund-Haus“? Diese Idee haben die Stadtvertreter im Integrierten Regionalentwicklungskonzept (IREK) festgehalten. Gemeint ist die Nutzung des ehemaligen Stubnitz-Kinos als Veranstaltungsort für die gesamte Halbinsel. „Beide Vorhaben schließen sich nicht aus“, versichert der Sassnitzer Bürgermeister. Der ehemalige Kinosaal könnte als Veranstaltungsraum mit Tischen und Stühlen genutzt, das Club-Kino wieder aktiviert werden. Darüber habe man mit dem privaten Eigentümer gesprochen. „Aber für Veranstaltungen, wie sie in Dwasieden stattfinden, reicht der Platz dort nicht aus. Das ist eine ganz andere Größenordnung.“

Von der Lagerhalle zur Sportstätte Über das als „Kistenplatz“ bekannte Gelände führte früher eine kleine Allee von der Brücke an der Hafenbahn bis zum Pförtnerhäuschen bei Dwasieden. Links und rechts befanden sich Felder. Das Areal wurde während des Bombenangriffs schwer getroffen und nach dem Krieg wieder hergerichtet. Anfang befanden sich dort Kleingärten, die aber bald den Fischkisten weichen mussten. Weil der Hafen aus allen Nähten platzte, wurde das Reinigen der Fischkisten in den Bereich oberhalb des Fischwerks und des Hafens auf das Hochufer verlegt. Dort wurden die Transportbehälter gereinigt, repariert und gelagert. Was sich nicht mehr reparieren ließ, verwendeten die Rüganer auf vielfältige Weise: Sie bauten aus dem Holz Zäune, Hühnerställe oder Schuppen. Ausrangierte Kunststofftonnen waren als Regenfässer begehrt. Die heutige Sporthalle war einst eine Lagerhalle auf dem Kistenplatz. Sie entstand unter anderem in 4200 freiwillig geleisteten Arbeitsstunden der Sassnitzer und war bei ihrer Eröffnung am 26. Oktober 1963 die zweitgrößte Turnhalle im Bezirk Rostock. Die Umkleideräume und ein Anbau mit Räumen für die Judokas und die Kraftsportler wurden 1970 fertiggestellt.

