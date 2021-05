Potsdam

Der Potsdamer Unternehmer Stephan Goericke hat mit seiner Klage gegen das Aufenthaltsverbot in seinem Ferienhaus in Mecklenburg-Vorpommern teilweise Erfolg. Wie das Oberverwaltungsgericht in Greifswald am Freitag urteilte, sind die entsprechenden Regelungen teilweise willkürlich, da sie Geimpfte und Ungeimpfte gleich behandeln.

Da „vollständig Geimpfte bei der Epidemiologie keine wesentliche Rolle mehr spielen“, seien sie auch bei der Frage der Einreise anders zu behandeln als Ungeimpfte, urteilten die Richter mit Verweis auf Einschätzungen des Robert-Koch-Instituts.

Geimpft, aber verbannt

Goericke hat seine erste Impfung erhalten und erwartet seine zweite in den kommenden Tagen. Seine Frau ist bereits zweimal geimpft. „Ich sehe mich in meinen Zweifeln bestätigt, die Regelung ist zu weit gegangen“, so Goericke. Er halte sich strikt an Kontaktbeschränkungen, habe sich und seine Familie an der Ostsee in Isolation gehalten und die Kinder von dort aus am Fernunterricht teilnehmen lassen.

„Ich bin mit Sicherheit weder Aluhut noch exzentrischer Schauspieler“, äußerte der Potsdamer, der auf Rügen ein 250 Jahre altes, denkmalgeschütztes Haus besitzt.

An diesem Zweitwohnsitz hat er nach eigenen Angaben derzeit seinen Lebensmittelpunkt, lebt seit Ostern dauerhaft auf der Insel. Jedoch machte ihm Corona-Verordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern einen Strich durch die Rechnung, wonach bis zum 11. Mai nur noch in das Bundesland einreisen darf, wer seinen Hauptwohnsitz dort hat oder seine Kernfamilie besucht. Deshalb drohte ihm ein Bußgeld von bis zu 2000 Euro.

Schonfrist für Schwesigs Regierung

Das Gericht hat allerdings die Bestimmung nicht sofort außer Kraft gesetzt. Vielmehr soll die Regierung um Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) so schnell wie möglich eine Neuregelung vorlegen. Goericke hatte einstweiligen Rechtsschutz beantragt, um die Regelung augenblicklich zu stoppen, der aber wurde ihm vom Gericht nicht gewährt.

Eine sofortige Aufhebung lehnte das Gericht ab, weil „insbesondere in einem touristisch geprägten Land wie Mecklenburg-Vorpommern eine Aufhebung dieser Reiseregelung eine steigende Gefahr für die Gesundheit und das Leben vieler Menschen bedeutet“ hätte, so eine Gerichtssprecherin.

Ministerpräsidentin Schwesig kündigte in einer ersten Reaktion an: „Die Landesregierung wird den Hinweis des Gerichtes, für vollständig geimpfte Menschen Erleichterungen vorzunehmen, umsetzen.“

Für die nächste Kabinettssitzung am kommenden Dienstag werde das Gesundheitsministerium „einen Vorschlag für Einreisen insbesondere zum Aufsuchen von Zweitwohnungen vorbereiten.“

Von Ulrich Wangemann