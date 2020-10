Berlin/Göhren

Es sollten ein paar ruhige Tage in Göhren werden. Spazieren am Strand, Yoga an frischer Luft, Jogging mit Meerblick. Dr. Astrid Engelbrecht (55) aus Lindwedel in Niedersachsen und Jani von Samson (55), die seit März in Berlin lebt, kennen sich seit der Schulzeit. Einmal pro Jahr machen sie Freundinnen-Urlaub. Eine schöne Tradition.

Dieses Jahr wollten sie nach Rügen. Astrid Engelbrecht sagt: „Wir hatten uns wegen Corona extra das beschauliche Göhren ausgesucht, weil wir nach diesem anstrengenden Jahr einfach mal zu zweit für ein paar Tage unsere Ruhe haben wollten.“

Anzeige

Doch daraus wurde nichts, weil die Sonderschulpädagogin Jani von Samson im Frühjahr nach Berlin gezogen ist. Als sie vorige Woche in dem Göhrener Hotel anriefen, erfuhren sie, dass ihr gebuchtes Sportprogramm gestrichen sei, dann, dass die Berlinerin gar nicht beherbergt werden darf, da die Hauptstadt Risikogebiet sei. Zuerst einmal ein Schock. Doch das Hotel ließ sich ohne Kosten stornieren.

Die Frauen beschlossen kurzfristig, einen alten Freund aus gemeinsamen Studienzeiten zu besuchen, der an der Ostsee lebt. Doch dann ging das Durcheinander los.

Totales Informations-Chaos am Wochenende

Das Protokoll der Informationen und Fehlinformationen der beiden Möchtegern-Urlauberinnen liest sich so: Freitag hieß es noch, dass sie keine gewerbliche Unterkunft mieten dürften, Samstag, dass niemand aus Berlin einreisen dürfe – außer für Ausnahmen wie zu beruflichen Zwecken oder für Sportwettkämpfe.

Dann haben sie die Nachricht erhalten, dass sie Freunde besuchen dürften, wenn sie keine Corona-Symptome hätten. Dann erfuhren sie, mit einem negativen Corona-Test dürfe man auch aus Berlin einreisen. Dann sollten es plötzlich zwei Tests sein.

Sonntag ging dann gar nichts mehr und Sonntagabend hätten sie ihre Kernfamilie in MV besuchen dürfen – zu der ein Studienfreund nicht gehört. Die Frauen zogen die Reißleine.

Jani von Samson, die als Pädagogin für das DRK in Brandenburg arbeitet, sagt: „Ich hatte gehört, dass in Berlin nur einzelne Stadtbezirke betroffen sind. Das war dann alles ein riesiges Hin und Her und am Ende hatten wir Sorge, dass unser Freund richtig Ärger hätte kriegen können, wenn wir ihn besucht hätten – mit Geldstrafe und Quarantäne für ihn und seine Kinder. Das wollten wir nicht.“

„In eine Stadt nach Thüringen hätten wir gedurft“

Also beschlossen sie am Montag, in der Lüneburger Heide wandern zu gehen. Am Dienstag ging auch das nicht mehr, weil auch Niedersachsen beschlossen hatte, Berliner auszuschließen. Dabei war Jani von Samson eine Woche zuvor noch bei ihrer Familie in der Nähe von Hannover zu Besuch. Nun scheint der Urlaub ganz ins Wasser zu fallen, außer, das Kabinett beschließt am 14. Oktober eine Aufhebung des Beherbergungsverbots.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Die Frauen sind über die Vorgehensweise der Landesregierung verärgert. Astrid Engelbrecht sagt: „Ich empfinde es als eine Unverschämtheit, dass man das zwei Tage vor den Herbstferien beschließt, die ja nun wirklich nicht überraschend kommen.“ Mit derartig unverständlichen und kaum nachvollziehbaren Regelungen treffe die Politik vor allem Menschen, die sich an alle Regeln gehalten hätten. „Das Paradoxe ist ja, dass wir nach Thüringen hätten fahren und dort in einer Großstadt hätten Urlaub machen können – das ist doch Unsinn.“

„Das hat mich an den Rand meiner Kräfte gebracht.“

Die Unternehmerin betreibt in Lindwedel den Sport- und Seminarhof „Schöne Aussicht“ und hat sich seit März an die Vorgaben der Politik gehalten. Sie sagt: „Ich kann die Hoteliers in MV verstehen, wenn die klagen wollen. Die Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, führen dazu, dass Menschen, die sehr einsichtig und vorsichtig gewesen sind, das Verständnis verlieren. Die Politiker müssen sich mal klarmachen, was für ein Jahr wir hinter uns haben mit Existenzängsten und permanentem Stress. Als Unternehmerin bin ich über ein halbes Jahr existenziell in die Pflicht genommen worden. Das hat mich an den Rand meiner Kräfte gebracht.“

Was die Frauen besonders aufregt, ist der Eingriff in ihre Privatsphäre. Sie sagen: „Dass man jetzt noch nicht mal mehr Freunde besuchen darf und deswegen kriminalisiert wird, geht zu weit. Das geht niemanden etwas an.“

Mehr lesen:

Jani von Samson sagt: „Die meisten Menschen blicken doch da nicht mehr durch. Ich verstehe, dass Menschen aus Gebieten, wo es kaum Corona-Fälle gibt, sich nicht so rigiden Maßnahmen unterwerfen wollen. Ich finde es richtig, unterschiedlich zu entscheiden, aber diese regionalen Reiseregeln sind vollständig verwirrend.“

Damit entspricht sie dem Tourismusverband MV, der sich bereits im Frühjahr für einheitliche Reiseregelungen eingesetzt hat, damit aber politisch nicht durchkam. Landesgeschäftsführer Tobias Woitendorf sagt, dass „gesonderte Regelungen für Reisen nach MV“ angesichts des milden Infektionsgeschehens im Land wenig Sinn machen und fordert „vereinheitlichte Quarantäneregelungen aller Bundesländer“ und „Schnelltests für Reisende“ vor Ort.

„ Beherbergungsverbote beschwören Gefahr, wo keine besteht.“

Auch Finanzminister Reinhard Meyer hat in seiner Funktion als Präsident des Deutschen Tourismusverbands seiner Regierungschefin Manuela Schwesig in Bezug auf das aktuelle Beherbergungsverbot eindeutig widersprochen und damit vor der Kabinettssitzung am 14. Oktober eine Debatte in der Landesregierung ausgelöst.

Meyer fordert angesichts von 30 Städten in Deutschland, die zum Risikogebiet erklärt worden sind: „Reisen innerhalb von Deutschland einschließlich Übernachtungen muss weiterhin erlaubt sein. Beherbergungsverbote beschwören nur eine Gefahr, wo keine besteht.“

Rumms! Kontrapunkt zu Chefin, die bereits klargestellt hat, dass sie bei ihrer knallharten Linie bleiben werde.

Von Michael Meyer