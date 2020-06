Einsatz erfolgreich: Rehkitze entkommen Mähmaschine auf Wittow

Altenkirchen

Es ist 4.20 Uhr am Donnerstagmorgen: Die Jäger Martin Mitschker und Paul Kammlot sind auf der Halbinsel Wittow auf der Pirsch. Diesmal nicht mit dem Gewehr, sondern mit einer Drohne – ausgestattet mit einer Wärmebildkamera. Unterstützung bekommen sie an diesem Tag vom erfahrenen Drohnenpiloten Sven Lamprecht aus Bergen, der die beiden Männer bei ihrer Suche begleitet. Gemeinsam spüren sie Rehkitze auf, um sie vor der bevorstehenden Mahd zu retten.

Es ist schummrig, die Sonne bahnt sich aber langsam am Horizont den Weg nach oben. „Uns bleibt für diese Suche nicht viel Zeit. Erstens, weil kurz nach 6 Uhr eine Suche mit der Wärmebildkamera nicht mehr möglich ist. Die Sonne hat zu diesem Zeitpunkt den Boden zu sehr erwärmt“, sagt Sven Lamprecht.

Anzeige

Kein natürlicher Fluchtinstinkt kurz nach der Geburt

Ein anderer Grund für die Eile: Nur wenige Stunden später dreht an gleicher Stelle ein Mähdrescher seine Runden. Würden die Kitze bis dahin nicht gefunden und in Sicherheit gebracht, bestünde Gefahr, dass das Schneidewerk der großen Maschinen die jungen Tiere erfasst.

Weitere OZ+ Artikel

„In den ersten Tagen nach ihrer Geburt besitzen Rehkitze noch keinen natürlichen Fluchtinstinkt. Sie warten regungslos dort, wo sie zurückgelassen wurden, meistens im kniehohen Gras. Genau hier verbirgt sich die Gefahr, weil sie vor den herannahenden Mähern nicht flüchten würden“, beschreibt Jäger Martin Mitschker das Problem. Er ist dankbar, dass der Jagdverband Rügen seit 2019 eng mit dem Berufs-Drohnenpiloten Sven Lamprecht zusammenarbeitet.

Zur Galerie Bei Lobkevitz und Fährhof wurden Flächen knapp 28 Hektar nach Wildtieren abgesucht. An diesem Morgen hatten Drohnenpilot und Jäger dafür nur knapp zwei Stunden Zeit.

Neue Akkus, längere Flüge

An diesem Morgen müssen Wiesen bei Fährhof und Lobkevitz abgesucht werden. Am ersten Feld angekommen, geht es gleich zur Sache. Sven Lamprecht markiert auf seinem Bildschirm die Grenzen des zu befliegenden Feldes und startet seine Drohne. Automatisch fliegt sie systematisch die einzelnen Punkte ab. Stolz erklärt er dabei die Neuerungen am Gerät. Er arbeitet mit neuen Akkus, die mit knapp 40 Minuten im Vergleich zum Vorjahr zehn bis 15 Minuten länger durchhalten. Auch ein neues Videosystem soll für noch mehr Erfolg bei der Suche sorgen.

Nach zehn Minuten stoppt Sven Lamprecht das Fluggerät. Zwischen den blauen Schattierungen auf dem Monitor taucht ein kleiner weißer Punkt auf. Für ihn ist klar: „Das ist ein Rehkitz.“ Er gibt damit den Startschuss für Paul Kammlot, der sich auf seine Simson schwingt und zur knapp 200 Meter entfernten Drohne aufbricht. Die letzten Meter pirscht er zu Fuß über die Wiese. Jetzt hat auch der Pilot den Jungjäger auf dem Monitor erfasst. „Drei Schritte nach links, zwei geradeaus, noch einen nach links“, gibt er die Kommandos über das Funkgerät. Kurz Stille, dann die Antwort: „Hier liegt ein Rehkitz“, erwidert der Jäger.

Nachkontrolle ist wichtig

„Das Tier ist nicht älter als ein bis zwei Tage“, so die erste Einschätzung des erfahrenen Jägers Martin Mitschker. Das Versetzen des Kitzes ist Chefsache. Er reibt seine Kleidung und Hände mit dem Gras ein, nimmt ein großes Büschel und deckt damit das Kitz für den Transport zu. Am Rand der Wiese setzt er es behutsam wieder ab. „Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie das Tier transportiert werden kann. Andere Jäger nehmen beispielsweise einen Karton zum Umsetzen. Wichtig dabei ist nur, dass das Rehkitz nicht den Geruch des Menschen annimmt. Die Ricke könnte es somit abstoßen“, sagt Martin Mitschker. Für alle Fälle kontrolliert er die Stelle am Abend. „Diese abschließende Sichtung gehört dazu. Nur so können wir sichergehen, dass die Ricke ihr Kitz auch wieder angenommen hat.“

An diesem Morgen wird mit Hilfe der Drohne ein weiteres Rehkitz ausfindig gemacht und gerettet. Ein weiteres bleibt an der Stelle liegen, wo es entdeckt worden ist. „Das Tier liegt außerhalb des Feldes“, gibt Paul Kammlot über Funk bekannt. „Bitte liegen lassen. Dort ist es in Sicherheit“, reagiert Martin Mitschker am anderen Ende. Drei Hasen und eine Ricke erfasst der Drohnenpilot ebenfalls an diesem Morgen. Diese Tiere flüchten in die benachbarten Felder.

Jagdverband sammelt Spenden Zu 24 Einsätzen rückte Sven Lamprecht 2019 aus. „In dieser Zeit haben wir 600 Hektar nach Rehkitzen und Bodenbrütern abgesucht. Die Einsätze haben sich gelohnt. Insgesamt wurden 125 Rehkitze und 56 Hasen gefunden“, sagt Thomas Nießen, Vorsitzender des Jagdverbandes Rügen. Die Spendensumme gab so viel her, dass die „Aktion gegen den Mähtod“ in diesem Jahr wieder fortgesetzt werden konnte. Zur Absicherung der finanziellen Aufwendungen und zur Erweiterung einsetzbarer Drohnen inklusive Piloten bittet der Jagdverband um finanzielle Unterstützer für die kommenden Jahre. Spendenkonto: Empfänger: Jagdverband Rügen; IBAN: DE31 1309 1054 0006 5564 50; BIC: GENODEF1HST; Verwendungszweck: Gegen den Mähtod

„Es macht Spaß, zu sehen, dass mit diesen Einsätzen Leben gerettet wird. Das frühe Aufstehen lohnt sich immer wieder“, sagt Sven Lamprecht. Seit dem 19. Mai ist er für die hiesige Jägerschaft unterwegs. Bis zum Pfingstwochenende hat er sieben Kitze aufgespürt. Ein Ende ist aber noch nicht in Sicht. „Bis Mitte Juni werden die meisten Kitze gesetzt. Ich werde aber bis Ende Juni fliegen.“

Weitere Aktionen auf der Insel

Neben der Aktion „Gegen den Mähtod“ des Jagdverbandes Rügen gibt es auch private Initiativen, die sich die Rettung der Rehkitze auf die Fahnen geschrieben haben. Von einigen Aktionen, etwa bei Teschvitz oder Neuenkirchen, berichtet der Rüganer Andreas Küstermann. „In den vergangenen Jahren habe ich immer wieder gesehen, dass Traktoren Kitze überfahren haben. Nach jeder Mahd waren immer ein bis zwei Kitze dabei. Gemeinsam mit Ralf Eppinger, der die Drohne fliegt, helfen wir den Tieren“, sagt er. Er steht in engem Kontakt zu Landwirten, die ihn anrufen, bevor sie mähen.

Lesen Sie auch hier:

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto