Zum ersten Mal tragen die Jungen und Mädchen stolz ihren Ranzen, lauschen während der Feierstunde in der Aula oder Sporthalle ihrer zukünftigen Lehrerin und warten gespannt auf die Übergabe der Zuckertüte. Mit der Einschulung beginnt für die Kinder ein neuer Lebensabschnitt, an den man auch nach Jahrzehnten noch gerne zurückdenkt. Doch auch diese Feiern können in diesem Jahr nicht wie gewohnt durchgeführt werden.

Das übliche Programm musste das Lehrpersonal überarbeiten. Jedoch haben sich die Schulen einiges einfallen lassen, um die 509 Mädchen und Jungen, die in diesem Jahr auf Rügen (506) und Hiddensee (3) eingeschult werden, gebührend zu empfangen. Doch statt der Stellproben für auftretende Kinder bestimmte an den Schulen das Einreichen von Hygieneplänen beim Gesundheitsamt die Vorbereitungsphase der Feierlichkeiten.

Blümchen als Abstandshalter

Statt einer gemeinsamen Feier für beide erste Klassen in der Turnhalle hofft Elke Meißner von der Grundschule „Kranichblick“ in Samtens nun auf strahlenden Sonnenschein. „Denn wir haben auf dem Schulhof große bunte Blumen aufgetragen – für jede Familie eine Blume“, erklärt die Schulleiterin.

Die leuchtenden Blüten dienen als Standort für den Erstklässler, seine Eltern und Geschwister und erleichtern so das Einhalten eines Mindestabstandes. „Wir haben im Vorfeld jedoch auch eine Teilnehmerliste abgefragt und die Feierstunde auf die Eltern und Geschwister begrenzt“, so Meißner. Die Großeltern müssen sich also, wie auch in den meisten anderen Schulen, mit der Gratulation bis zum Mittag gedulden.

Das Besondere an dem Einschulungsprogramm für die Abc-Schützen in Samtens ist auch, dass sie ihr Programm selbst gestalten. Während in den meisten Fällen die älteren Schüler für die Neuankömmlinge singen, treten hier die zukünftigen Schüler nach vorn. „Das Programm haben sie bereits im Kindergarten geprobt und die Kindergärtnerinnen begleiten sie dann auch dabei“, verrät Elke Meißner.

Nachdem die Kinder dann zum ersten Mal ihren Klassenraum erkundet und die Eltern die Schultüten überreicht haben, bleibt genügend Zeit, um den Schulhof für den zweiten Durchgang Erstklässler vorzubereiten. 38 Neuankömmlinge werden hier erwartet, wovon 14 die Klasse 1a besuchen werden und 24 für den Montessori-Durchgang angemeldet sind.

Lehrer als Einlasskontrolleure

Auch in Bergen sind alle Lehrkräfte für die Einschulungsfeier eingespannt. Die drei neuen ersten Klassen der Grundschule Altstadt werden ebenfalls einzeln begrüßt. „Die Kollegen werden dann auch den Einlass regeln. Das Gebäude wird von vorn betreten und die Gäste können dann nach hinten auf den Schulhof hinaus“, sagt Schulleiter Rüdiger Bonau. Auch hier gab es eine Begrenzung der Gästezahl, um Abstände einhalten zu können.

„Wir wollen einen festlichen Rahmen wahren, um den Kleinen eine schöne Feier zu ermöglichen. Bei uns wird die Musiklehrerin Klavier spielen und ältere Kinder werden Gedichte aufsagen“, berichtet Schulleiter Bonau, der sich auf 67 Erstklässler freut.

Anzahl der Begleitpersonen begrenzt

Allzu sehr soll sich das Einschulungsprogramm während der Feierstunde an der Grundschule Mönchgut in Gager nicht von den Vorjahren unterscheiden. „Die Anzahl der Leute ist begrenzt und die Trachtengruppe kann diesmal nicht auftreten. Ansonsten haben wir versucht, den Ablauf beizubehalten“, sagt Schulleiterin Silke Wolff, die sich auf eine neue erste Klasse mit 15 Schülern freut.

19 neugierige Erstklässler warten auf ihre erste Schulstunde in der Grundschule Sagard. Auch hier musste das Programm leicht eingegrenzt und die Anzahl der Begleitpersonen in der Mehrzweckhalle reduziert werden. Das Musikprogramm übernehmen trotzdem die erfahrenen Klavierschüler.

Programm auf der Leinwand

Zwei Klassen mit insgesamt 38 Schülern werden am Samstag an der Regionalen Schule mit Grundschule in Gingst begrüßt. Um die Turnhalle nicht aus allen Nähten platzen zu lassen, werden die Feierstunden in zwei Etappen durchgeführt. Die ebenfalls begrenzte Anzahl an Gästen sitzt dann in Familiengruppen zusammen. Auf der Suche nach Möglichkeiten, das Programm wie gewohnt auf die Bühne zu bringen, wurde man hier kreativ.

„Das Programm haben wir dieses Mal einstudiert und aufgenommen. Es wird dann als Film auf der Leinwand zu sehen sein. Zwei ehemalige Schüler führen moderierend durch den Film“, erklärt Schulleiter Eckhard Mostek.

Auf Mini-Musical wird verzichtet

Eine Klasse mit 21 Kindern wird an der Grundschule Wiek erwartet. Auf das traditionelle Mini-Musical, das sonst von den älteren Schülern vorbereitet wird, muss jedoch in diesem Jahr verzichtet werden. „Es gab ja keine Möglichkeiten, dies einzustudieren. Daher wird es in diesem Schuljahr ganz anders als gewöhnlich“, bedauert Schulleiterin Birgit Bonau. Auch das örtliche Blasorchester wird nicht dabei sein. „Wir versuchen aber, es auch in diesem Jahr schön zu machen, damit es ein erlebnisreicher Tag wird“, verspricht die Schulleiterin.

Auch die Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung des Deutschen Roten Kreuzes in Patzig empfängt zwei neue Schützlinge. „Bei uns findet die große Begrüßung am ersten Schultag statt. Dann empfangen wir alle Kinder gemeinsam nach den Ferien wieder und tanzen sozusagen ins neue Schuljahr“, so Schulleiterin Antje Weck.

Von Wenke Büssow-Krämer