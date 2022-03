Einsteigen bitte: In der ältesten Rügener Stadt gibt es eine Mitfahrbank

Garz

In der ältesten Stadt der Insel Rügen ist man dem Putbusser Beispiel gefolgt. In Garz ist die erste sogenannte Mitfahrbank aufgestellt worden. Dabei sollte dies eigentlich schon längst der Fall sein, macht Bürgermeister Sebastian Koesling (CDU) deutlich: „Wir wollten erst die Abrissarbeiten am Schandfleck Alte Apotheke und den Neubau abwarten, da sonst die Bank eventuell beschädigt worden wäre.“ Deshalb lagerte die Bank fast zwei Jahre im Stadtbauhof. Aber nun wurde sie genau vor dem Neubau neben dem Rathaus und in Nähe der zentralen Bushaltestelle aufgebaut.

Einen besseren Standort gebe es laut Koesling nicht. „Fahrgäste, welche auf den Bus warten, können dort Platz nehmen oder Bürger, welche zu Fuß im Zentrum von Garz unterwegs sind, da verweilen“, führt der Bürgermeister weiter aus. Er sei in der Vergangenheit oft von Bürgern angesprochen worden, dass genau da eine Bank in Garz fehlt. Und wer per Anhalter irgendwo anders hin möchte, kann das Mitfahr-Symbol ausklappen und auf eine Mitfahrgelegenheit hoffen – beispielsweise nach Putbus.

Jugendliche gaben Anstoß

Dort waren in einigen Ortsteilen der Stadt die ersten Mitfahrbänke Ende 2019 aufgestellt worden – nach knapp zwei Jahren Vorlauf. Seinerzeit hatten sich die Stadtvertreter auf Initiative der CDU-Fraktion dafür ausgesprochen, dieses Projekt umzusetzen. Dieses hat zum Ziel, Mobilität angesichts eines ausgedünnten öffentlichen Personennahverkehrs möglich zu machen.

Den Anstoß dazu hatten ursprünglich zwei Jugendliche gegeben. „Die damaligen Elftklässler aus Putbus waren im Dezember 2017 bei unserer Fraktionssitzung dabei und hatten deutlich gemacht, dass es für sie ohne eigenes Auto schwierig ist, von Putbus aus kurzfristig in andere Orte auf der Insel zu gelangen, weil das Angebot des Nahverkehrs in manchen Ecken der Insel doch sehr ausgedünnt ist“, erinnert sich Julia Präkel, Vorsitzende der CDU-Fraktion in der Stadtvertretung.

Finanziert durch Eigenmittel

Während in Putbus und in den Ortsteilen der einstigen rügenschen Residenzstadt weit mehr als zehn Mitfahrbänke aufgestellt wurden, solle es in Garz vorerst bei der einen bleiben. „In Putbus wurden alle ja auch durch die Hilfe eines Programmes finanziert, diese eine in Garz dagegen durch Eigenmittel“, macht Bürgermeister Koesling abschließend deutlich.

Versicherungstechnisch ist eine Mitfahrbank übrigens unkompliziert. Der Mitfahrer ist über die Kfz-Versicherung des Fahrers versichert.

Von Chris Herold