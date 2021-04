Rostock

Hunderte abgewiesene Autos und Urlauber, die aus ihren Unterkünften geholt wurden: Das zweite Osterfest unter Corona-Bedingungen hat erneut eine Debatte über die Außenwirkung Mecklenburg-Vorpommerns ausgelöst.

„Wer nach Licht in Ferienwohnungen oder fremden Kennzeichen sucht, der schadet dem Land, der Gesellschaft und der Wirtschaft“, sagt Tobias Woitendorf, Chef des Tourismusverbandes. Auf Usedom hatten die Meldungen von Anwohnern dazu geführt, dass die Behörden zu Ostern mehrere Urlauber aus ihren Ferienwohnungen geholt haben. Den Ordnungshütern sei aber kein Vorwurf zu machen, so Woitendorf: „Sie setzen nur um, was vor den Feiertagen so festgelegt worden ist.“

Dass es auch anders geht, zeigen die Nachbarn aus Schleswig-Holstein. Dort war Tagestourismus über Ostern erlaubt – das Fest ging dennoch ohne Probleme über die Bühne. Schon im vergangenen Jahr zu Beginn der Pandemie war in MV über einen Image-Schaden durch den harten Umgang mit Gästen diskutiert worden.

Petzen schadet dem Image des Landes

Bei der OZ hatten sich zahlreiche Leser aus ganz Deutschland gemeldet, die das Verhalten mancher Einwohner scharf kritisierten. Touristen dürften nicht wie Kriminelle behandelt werden, schreibt etwa ein Leser aus Köln. Eine andere Leserin schreibt, künftig lieber keinen Urlaub mehr auf Rügen oder Usedom machen zu wollen. Auch Tobias Woitendorf ist überzeugt, „dass Menschen, die sich zum Kontrollorgan aufspielen, nicht dazu passen, dass wir Urlaubsland sind und mit Freundlichkeit und Zugewandtheit überzeugen wollen“.

Umgehung des Verbotes ist „zu verurteilen“

Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands im Nordosten, hingegen ist enttäuscht über das Fehlverhalten einiger Gastgeber zu Ostern. „Wir haben seit einem Jahr Ausnahmezustand und sind mittlerweile wieder seit sechs Monaten zwangsgeschlossen. Kleine und große Betriebe sind am Limit“, so Schwarz. „Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir alle durchhalten, damit der Lockdown endet und wir so bald wie möglich wieder vernünftig Gastgeber sein dürfen“, sagt der Dehoga-Chef.

Er hätte es sehr begrüßt, wenn die Betriebe in MV mit ihren ausgeklügelten Schutzkonzepten schon zu Ostern hätten öffnen dürfen. Dennoch sei es „zu verurteilen“, wenn sich einzelne Gastgeber dem Verbot widersetzen. „Vor allem, weil in diesen Fällen ja weder Kurtaxe gezahlt wird noch die Gäste in den Büchern auftauchen. Das ist genau das, was wir überhaupt nicht wollen.“

Touristen kommen trotzdem, sobald sie dürfen

Trotz des Fehlverhaltens einiger Einwohner müsse sich MV keine Sorgen machen, dass die Touristen dauerhaft wegbleiben. „Solche Vorfälle mit Meldungen aus der Nachbarschaft sind zwar gesellschaftlich bedenklich, aber für den Tourismus nicht relevant“, sagt Prof. Martin Lohmann.

Der Kieler ist Geschäftsführer des Institutes für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa und ist überzeugt, dass dennoch zahlreiche Urlauber an die Küsten kommen, sobald sie wieder dürfen. Zudem seien Regel-Verstöße ja auch ein Kompliment für die Destinationen. „Denn sie zeigen, dass man einfach schrecklich gern dahin möchte:“

