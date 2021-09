Einzelkandidat Friedrich Kunschke: „Rügen für junge Leute attraktiv machen“

Rambin

Am 26. September wird in Mecklenburg-Vorpommern nicht nur der Bundestag, sondern auch ein neuer Landtag gewählt. Wir stellen Ihnen in loser Folge die Direktkandidaten vor, die in den Wahlkreisen 33 und 34 antreten und einen Sitz im Landtag ergattern wollen.

Der Wahlkreis 33 umfasst die Stadt Sassnitz, Teile des Amtes Bergen auf Rügen, das Amt Nord-Rügen und das Amt West-Rügen. Der Wahlkreis 34 umfasst die Gemeinde Binz, die Stadt Putbus, Teile des Amtes Bergen auf Rügen und das Amt Mönchgut-Granitz. Dazu haben wir den Kandidaten einen Fragebogen geschickt und sie um zwei Fotos gebeten.

Heute: Friedrich Kunschke (parteiloser Einzelbewerber). Der 19-jährige Student tritt im Wahlkreis 33 als parteiloser Einzelbewerber an. Er wohnt in Rambin auf Rügen. Das Rügenthema, das ihm besonders wichtig ist: „Besonders wichtig ist für mich, Rügen für junge Leute attraktiv zu machen und die Vielfältigkeit und Schönheit für nachfolgende Generationen zu erhalten.“

Sollte es eine Begrenzung der touristischen Betten auf der Insel geben?

Momentan sehe ich keine Möglichkeit, eine Begrenzung vorzuschreiben. Ich halte es jedoch für sinnvoll, dass alle Gemeinden eine Abstimmung untereinander vornehmen, wie viele Betten pro Einwohner für die Insel verträglich sind. Gemeinden, die eine höhere Anzahl ausweisen, sollten im Rahmen eines Zertifikatehandels diese Kapazitäten von einer anderen Gemeinde erwerben können. Diese verzichten sodann auf die entsprechende Anzahl. Dieses ergäbe einen Anreiz, keine weiteren Betten vorzuhalten.

Inklusion: Rügen war Modellregion. Ist der Weg richtig oder besser zurück zur Förderschule?

Bei dem Anspruch, jedem Kind das beste für seine/ihre Zukunft zu gewährleisten, sehe ich ein paralleles Laufen beider Systeme als notwendig. Denn nur so gibt es die Möglichkeit, jenen einen Platz außerhalb der Förderschule zu geben, die davon profitieren, und gleichermaßen wird anderen ein gewohntes Umfeld gegeben, in welchem mehr auf sie eingegangen werden kann.

Wie stellen Sie sich die Landwirtschaft Rügens in zehn Jahren vor?

Die Landwirtschaft und Fischerei steht wie vieles andere vor einem Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Grundlegend orientiere ich mich dort an der „Zukunftskommission Landwirtschaft“. Zum einen an dem Abschlussbericht dieser Kommission, zum anderen begrüße ich den Ansatz des Austausches der verschiedenen Sichtweisen an einem Tisch. Dies ist für mich sehr wichtig, denn die Akzeptanz der Landwirte und der Verbraucher ist zwingend notwendig im Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit.

Brauchen wir mehr Schutzgebiete für die Natur auf Rügen?

Natürlich bin ich dafür, so viel wie möglich von der natürlichen Schönheit unserer Insel zu erhalten. Ob aber eine Ausweisung solcher Landstriche als Schutzgebiet dazu grundsätzlich immer beiträgt, wage ich zu bezweifeln. Denn wenn sie dadurch stillgelegt werden, fände ich es nicht als Fortschritt. Unsere schönen Wälder sollten zukunftsfähig und ökologisch bewirtschaftet werden, um den Lebensraum und den CO2-Speicher nicht zu verschenken und dem Waldsterben auf nationaler Ebene entgegenzuwirken.

Was halten Sie von der Idee der „Stadt Rügen“, also einer Fusion der Ämter und amtsfreien Städte?

Es hört sich natürlich gut an, weil es ein bestimmtes Gemeinschaftsgefühl anspricht. Dennoch lehne ich es ab, weil ich denke, dass eine stärkere Zusammenarbeit auch ohne diese Neustrukturierung erreicht werden kann.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was ist mit einem zentralen Museum auf der Insel? Ja oder nein?

Ich finde, es könnte eine Chance und auch eine Bereicherung für die Kulturlandschaft auf der Insel sein. Darüber hinaus müsste man aber schauen, dass die bereits bestehenden Museen, welche zugegeben meist themenorientiert sind, nicht darunter leiden. Ebenfalls könnte eine solche Einrichtung auch gegen die starke Konzentration auf wenige Anlaufstellen bei schlechtem Wetter sein.

Parken an der Schaabe: Wie sieht Ihre Lösung des Problems aus?

Aus meiner Sicht besteht hier ein Zielkonflikt. Es gibt keine realistische Lösung, die das individuelle Anreisen zur Schaabe verhindert. Um gefahrloses Parken und einen hindernisarmen Durchgangsverkehr zu ermöglichen, ist ein Eingriff in die Natur nicht zu verhindern. Eine intelligente Fachplanung sollte daher ermöglichen, den Eingriff in die Natur so gering wie möglich zu halten und das Erlebnis Schaabe jedermann zu ermöglichen. Der ÖPNV sollte hierbei sicherlich auch eine Rolle spielen.

Von Mathias Otto