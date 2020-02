Binz

Für die Veranstalter hätte es nicht besser laufen können. Die Sturmböen machten am Sonntagnachmittag noch einen weiten Bogen um das Ostseebad, so dass sich die Reise zum Binzer Eisbaden lohnte. „Da die Rostocker Seehunde ihr Warnemünder Wintervergnügen absagen mussten, haben sie sich zu uns auf den Weg gemacht“, konnte Organisator Torsten Kohlschmidt glücklich sein, dass die Inselküste mit 9 Grad Luft- und 4 Grad Wassertemperatur geradezu zum feuchten Vergnügen einlud.

Da schwang sich Kohlschmidt auch kurzerhand selbst ins kurze Geringelte und verriet auch, wie er sich auf sein Eisbad vorbereitet hat. „Seit vier Wochen dusche ich morgens eiskalt. Anfangs waren es 30 Sekunden, dann anderthalb Minuten“, so der Organisator. Andere Teilnehmer bevorzugen da das Training in der Natur. „Ich gehe jeden Tag baden, aber sonst nie so öffentlich“, erklärte Frank Bohne aus Prora. Seit drei Jahren zieht es ihn täglich in die Ostsee. „Ich habe dabei festgestellt, dass, wenn man erstmal loslässt, man die Kälte dann auch gar nicht mehr spürt.“

Auch echte Eisbader-Touristen kamen nach Binz. „Wir waren einen Tag vorher in Trassenheide, am nächsten Wochenende geht es nach Ahlbeck“, sagt Silvia Schmidt aus Malchin. Die 63-Jährige gehört mit ihrem Mann Karl-Heinz zu den Warener Eisvögeln und nutzen jedes Wochenende die Gelegenheit zu einem ausgiebigen Bad in der Müritz. „Da wird dann auch mal ein Loch ins Eis gehauen“, so der 66-Jährige. Sascha Kosel aus Binz und Christian Koch aus Bergen gehörten da zu den Kurzentschlossenen, die sich von Torsten Kohlschmidt spontan einen geringelten Badeanzug reichen ließen. Für beide Rügener war es die erste Teilnahme.

Kühles Bad für Starter zwischen neun und 86 Jahren

Paul Rosenow gehörte zu den jüngsten Teilnehmern des Spektakels am Ostseestrand, das Hunderte Schaulustige anzog. „Es hätte ruhig kälter sein können“, fand der 13-jährige Binzer. Normalerweise zieht es ihn im Winter nicht ins Wasser. Für das Eisbaden machte er aber nicht zum ersten Mal ein Ausnahme. Schon im letzten warf er sich mit Papa Christoph hier ins Kostüm.

Der Vater ist darin jedoch schon geübter. „Wenn ich am Strand entlang laufe, ziehe ich mich auch mal aus und springe ins Wasser. Gerade Touristen schauen dann aber mal entsetzt und beobachten genau, ob ich mir nicht das Leben nehmen möchte“, schmunzelt der Binzer. Überstanden haben das diesjährige Eisbaden jedenfalls alle bestens – auch der mit 86 Jahren älteste Teilnehmer. „Ich mache hier gerade Urlaub mit meiner Frau und Tochter und habe zufällig davon erfahren“, sagt Ernst Siegfried Heideck. „Ich bade aber auch sonst jeden Mittag im Tollensesee“, so der Neubrandenburger.

Als ältester Teilnehmer konnte er sich dann auch über einen Übernachtungsgutschein freuen, womit dann gleich der Start am nächsten Eisbaden im nächsten Jahr gesichert werden kann. Der neunjährige Manuel Gerend aus Krien bescherte mit seinem Antritt als jüngster Eisbader der Familie gleich ein Abendessen auf der Insel. Während die Eltern auch geübte Eisbader sind, war es für den Sohn und Tochter Laisa (13) das erste dermaßen erfrischende Bad.

Von Süd-Baden in die Ostsee

Die weiteste Anreise hatte Susanne Kappler aus Wehr in Süd-Baden. „Eigentlich bin ich zufällig mit meiner Tochter für drei Tage hier, als ich davon erfuhr. Aber auch sonst springe ich zu Hause einmal im Monat in den Rhein“, sagt Susanne Kappler. Auch sie hat sich mit einem Gutschein den nächsten Inselaufenthalt gesichert.

Das Eisbaden wäre für die Schaulustigen jedoch noch lange nicht so reizvoll, wenn sich die Wagemutigen nicht in teils sehr originellen Kostümen ins Wasser begeben würden. So prämierten Ralf Möller und Manuela Tomschin diesmal die als Prinzessin Fiona oder Hai und Bademeister verkleideten Starter.

Von Wenke Büssow-Krämer