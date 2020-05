Eisenbahnbrücke an der B 96 auf Rügen mit rechtsextremen Parolen beschmiert

Rambin

Die Eisenbahnbrücke an der Bundesstraße 96 im Süden der Insel Rügen ist mit rechtsextremen Parolen beschmiert worden. Die Schmierereien an der Unterführung des Bauwerkes wurden der Polizei am Dienstag gemeldet.

Ein Anrufer teilte der Polizei am Vormittag mit, dass die Unterführung der Eisenbahnbrücke an der B 96 zwischen den Anschlussstellen Scharpitz und Rambin mit Graffiti besprüht wurde. Die Beamten des Polizeihauptreviers Bergen stellten auf beiden Seiten der Unterführung rechtsextreme Parolen fest. Mit grüner Farbe waren unter anderem die Schriftzüge „Sieg Heil“, „Judenhass“, „Nazis“, „Ausländer raus!“, „Hure“ aufgesprüht. Zudem wurden mehrere Hakenkreuze aufgeschmiert.

Schnelle Beseitigung der riesigen Schriftzüge organisiert

Die Schmiererei muss im Zeitraum von Montag gegen 13 Uhr bis Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr vorgenommen worden sein, teilt die Polizei mit. In Absprache mit der Straßenmeisterei wurde eine schnellstmögliche Beseitigung der bis zu 17 Meter breiten und bis zu 2,30 Meter hohen Schriftzüge organisiert.

Polizei sucht Zeugen

Da die Schmierereien politisch motiviert sind, hat die Kriminalpolizeiinspektion Anklam die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Einsatzleitstelle der Polizei, Telefonnummer 0395/55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Von Udo Burwitz