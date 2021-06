Woorke

Das ehrgeizige Projekt von Christoph Harder aus dem kleinen Ort Woorke nimmt Gestalt an. Es war ein Zufallsfund aus einem Garten im Nachbarort, der schon die besten Jahre hinter sich hatte. Nun wird der Wagen, der damals zwischen Bergen und Altenkirchen rollte, Stück für Stück aufgearbeitet und soll in seine originale Form gebracht werden.

Für Christoph Harder war es das Fundstück des Jahres, als er im vergangenen Jahr zufällig auf diesen ehemaligen Viehwagen in einem Garten in Veikvitz stieß, den ihm der Besitzer auch noch schenkte. Er soll künftig als Museum dienen und dieses Jahr eröffnen. Viele Arbeiten, darunter das Entfernen des Holzbodens, die Erneuerung von Metallteilen oder Holzelementen, sind bereits erledigt.

Neun Ladungen Füllmaterial

Das jüngste Projekt am Waggon: Mitarbeiter der Firma MBR Metallbau Samtens fuhren nach Woorke, um an beiden Seiten die Bühnen anzubringen. „Wir haben einen guten Preis für diese Arbeiten vereinbart. Drei Mann haben hier zwei Tage lange von morgens bis abends am Waggon gewerkelt. Jetzt ist der Wagen wieder in seiner ursprünglichen Form. Auf diesen Bühnen werden Bohlen verschraubt, dann sind sie komplett“, sagt Christoph Harder.

Neun Lkw-Ladungen wurden bereits nach Woorke gefahren. Die Fläche, auf der später der Waggon stehen wird, wird mit Sand verdichtet. Quelle: Mathias Otto

Verantwortliche der Firma Rügen-Recycling aus Sassnitz waren ebenfalls vom künftigen Museum in Woorke beeindruckt. „Mitarbeiter haben kostenlos neun Ladungen Füllmaterial für die Stellfläche gebracht, abgeladen und so geschoben, dass das Material gut verteilt ist“, sagt er. Weitere Ladungen seien zugesagt.

Spendenaktion im Internet

Doch für die letzten Arbeiten der Restaurierung geht das Geld aus. Bisher gab es private Unterstützung und Geld von der Sparkassen-Initiative „99 Funken“. Aber 2500 Euro fehlen noch, rechnet Christoph Harder vor. Etwa für Metallbund, Schweißarbeiten, Bohlen für den Fußboden, die komplette Dacherneuerung sowie die Herstellung von Infotafeln und Schaukästen. Auf der Internetseite von Paypal hat der Mann aus Woorke eine weitere Aktion gestartet. 370 Euro sind hier bereits eingegangen (Stand: 20. Juni).

Christoph Harder hat noch eine weitere Idee und wandte sich an die hiesige Maler- und Lackiererinnung der Insel Rügen der Kreishandwerkerschaft. „Es ist gut möglich, dass ein paar Lehrlinge unter Anleitung ihrer Meister die farbliche Gestaltung des Waggons übernehmen könnten. Zum einen wäre es eine gute Abwechslung für die Lehrlinge, und für mein Projekt eine unwahrscheinliche Hilfe“, sagt er.

Bis zum Spätsommer, so sein Plan, möchte er den alten Eisenbahnwaggon wieder auf Vordermann bringen, der künftig als Ausstellungsstück in seinem Wohnort Woorke stehen wird.

Von Mathias Otto