Eisenbahnwaggon auf Rügen lässt alten Lokführer staunen

Woorke

Eine schöne Überraschung für Hermann Petersen. Der heute 85-Jährige aus Bergen war in seinem Berufsleben Lokführer und fuhr damals die Personen- und Güterwaggons auf der Kleinbahnstrecke zwischen Bergen und Wittow. Ein damaliger Kollege berichtete ihm vom Güterwaggon, der derzeit in Woorke für ein Kleinmuseum hergerichtet wird. „Ich bin froh, dass ein Stück aus meiner Arbeitszeit noch existiert und aufgemöbelt wird“, sagte Petersen, als er kürzlich Christoph Harder besuchte und den Eisenbahnwagen vor dessen Haus entdeckte.

Für Christoph Harder war es das Fundstück des Jahres, als er im vergangenen Jahr zufällig auf einen ehemaligen Viehwagen in einem Garten in Veikvitz stieß, den ihm der Besitzer schenkte. Bis zum August, so sein Plan, möchte er ihn wieder auf Vordermann bringen. Nicht nur das, er soll künftig Ausstellungsstück in seinem Wohnort Woorke sein.

Als Hermann Petersen näher an den Waggon herantrat und dazu ein Foto von damals betrachtete, war er in seinen Gedanken wieder in der Zeit zwischen 1964, als er als Lokführer zu arbeiten anfing, und 1970, als die Strecke stillgelegt wurde. Er erinnerte sich an die Anfangszeit, als er sich nach jeder Schicht schrubben musste. „Wir hatten schlechte Kohle und Briketts. Das war mehr Ruß als alles andere – ganz schlechtes Material“, sagt er.

Aus Schiffbauer wurde Lokführer

Bauern mussten mit Schnaps locken, wenn sie einen Güterwaggon wie diesen zum Transport haben wollten. „So war das damals.“ In Wagen, wie dem auf Harders Hof, wurden in den 60er Jahren die kleinen Läden auf der Insel beliefert. Und in den Personenzügen die Leute zur Arbeit gebracht. „Fast ausschließlich Menschen von Rügen, die Urlauber wurden damals nur zu den Badeorten auf der anderen Seite der Insel gefahren“, sagt er. Bis zu drei Touren schaffte er pro Tag. Er hatte zusammen mit einem anderen Lokführer das Privileg, nach getaner Arbeit mit der Lok nach Hause nach Bergen fahren zu dürfen.

Christoph Harder zeigt den Baufortschritt. Ein Teil des Bodens wurde bereits entfernt. Quelle: Mathias Otto

Dabei wollte er gar kein Lokführer werden, hatte in Stralsund Schiffbauer gelernt. Er musste seine Frau heiraten, um eine Wohnung zu bekommen. Doch die war weit weg in Vaschvitz. Er kam von dort nur schwer in die Hansestadt. Bis ihn ein Mitarbeiter von der Kleinbahn ansprach. „Mit einem Metallberuf hatte ich gute Chancen“, sagt er.

Mit Tempo 20 über die Insel

Hermann Petersen hatte viel Glück, denn er wurde, obwohl der Lehrgang zum Lokführer fast zu Ende war, sofort nach Stralsund geschickt. Die Prüfung absolvierte er mit der Note 3. Auch das Pflichtjahr in der Werkstatt konnte er nach wenigen Wochen abbrechen, weil zwei Lokführer in Rente gingen und dringend Nachfolger gesucht wurden. „So bin ich relativ schnell Lokführer geworden“, erinnert er sich.

Maximal mit Tempo 20 ging es über die Insel. Nicht selten kam es vor, dass aufgrund der schlechten Beschaffenheit der Gleise die Federn der Lok brachen und repariert werden mussten. Aber nicht in der Werkstatt. „Sie wurden angebunden, dann kam ein Metallklotz drunter. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was hätte alles passieren können. Aber damals war das so üblich, dass wir alles gleich repariert haben“, sagt der Rentner.

Diese Originalteile, wie ein Schornstein oder Bahnschwellen, sollen Bestandteil des Museums werden. Quelle: Mathias Otto

Nachdem die Strecke stillgelegt worden war, blieb er weiterhin Lokführer und war unter anderem von Bergen bis zur innerdeutschen Grenze in Sachsen-Anhalt unterwegs. Aber nirgends war die Zeit so schön wie zwischen Bergen und Wittow.

Schlosser gesucht

Nun wird die Zeit mit dem Museumsstück wiederbelebt. Und hier ist in den vergangenen Tagen und Wochen einiges passiert. Den Großteil des Holzbodens hatte Christoph Harder entfernt. Hier sollen neue Holzbretter verschraubt werden. „Ein Tischler war kürzlich hier und hatte aufgemessen“, sagt er.

Ein Teil des Bodens bleibt aber in seinem ursprünglichen Zustand, damit die Besucher sehen können, wie der Innenraum einmal ausgesehen hat. Christoph Harder ist noch auf der Suche nach einem Schlosser, der ihm bei diesem Projekt unter die Arme greift. „Einige Stellen, an denen das Metall verläuft, haben keine Substanz mehr. Einiges muss also wieder entfernt und erneuert werden“, sagt er.

Spendenaktion im Internet

Auch wenn einige Ehrenamtliche am Projekt in Woorke beteiligt sind, verschlingt es viel Geld. Christoph Harder meldete sein Projekt im März auf der Crowdfunding-Plattform „99 Funken“ der Sparkasse Vorpommern-Rügen (www.99funken.de) an. Die Spendenaktion läuft bis zum 1. Mai. Von den anvisierten 4500 Euro wurden bereits 3500 Euro gespendet. „Von dem Geld werden Baumaterialien, wie Holz, Dachpappe, Beschläge, Farben und Lacke, gekauft und auch die Stellfläche angelegt, auf der der Waggon dauerhaft stehen wird“, so Christoph Harder.

Den Innenraum möchte er mit Sitzbänken und Schaufensterpuppen versehen. Die sollen dann dementsprechend Kleidung tragen, die in den 30er und 40er Jahren Mode war. Außerdem noch zwei bis drei Schautafeln, die über die Historie der Bahn und die Strecke von Bergen bis nach Wittow berichten. „Ich kann mir vorstellen, dass dort der Streckenplan und der damalige Streckenverlauf zu sehen sein werden. Zusammen mit Aufnahmen von damals und heute.“

Von Mathias Otto