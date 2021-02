Kap Arkona

Die Nordspitze der Insel Rügen ist auch am Sonntag weiter im Griff des eisigen Winter-Einbruchs. Die Straßen im Zentrum von Putgarten seien zwar befahrbar, sagt die Bürgermeisterin des Ortes, Iris Möbius. „Die Straßen von Putgarten nach Vitt, nach Altenkirchen und ans Kap Arkona allerdings wehen immer wieder zu. Es treibt ganz schön.“

Auch die Tourismusgesellschaft Putgarten warnt auf ihrer Facebookseite vor dem Befahren der Straße zum Kap. Von Donnerstag zu Freitag seien in Putgarten rund 15 bis 20 Zentimeter pulvriger Neuschnee gefallen, der jetzt vom Sturm auf die Straßen geweht werde. Ein Landwirt sei mit einer Schneefräse unterwegs, um die Wege immer wieder freizuräumen. „Allerdings kann er dann wieder von vorne anfangen“, so Möbius.

Die Situation sei aber nicht dramatisch, die Stimmung entspannt. „Die Einwohner hier kennen das. Man muss ja bei dem Wetter auch nicht unbedingt Ausflüge mit dem Auto machen“, so Möbius. „Der Rodelberg an der Wetterstation war aber in den vergangenen Tagen ein beliebtes Ziel für Einheimische.“

Norddeutschland bleibt von Kastratrophen-Winter verschont

Bereits am Samstag hatte der kräftige Wind für starke Schneeverwehungen am Kap Arkona gesorgt. Und die Menschen im Norden müssen sich weiter auf eisige Kälte und starken Wind einstellen. Insbesondere an den Küsten Schleswig-Holsteins bestehe am Sonntag die Gefahr von schweren Sturmböen, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntagmorgen sagte. Von einer winterlichen Unwetterlage bleiben Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern demnach jedoch verschont. „Es ist absolut nicht mit dem zu vergleichen, was in Mittel- und Südniedersachsen passiert“ sagte sie.

Menschen in Norddeutschland sollten sich aber trotzdem warm anziehen. Die Meteorologin rechnete für den Norden mit sogenannten „Eistagen“ - also Tagen, an denen die Temperaturen auch tagsüber nicht über null Grad steigen und somit Dauerfrost herrscht.

Eisläufer trotz Warnung auf Müritz und Kölpinsee

Ungeachtet etlicher Warnungen von Polizei und Behörden haben viele Eis-Enthusiasten am Wochenende die Eisflächen auf der Müritz und des Kölpinsee in Waren genutzt. Bei minus sechs Grad liefen Schlittschuhläufer am Sonntag kilometerweit über den Kölpinsee, der in vielen Uferbereichen hundert Meter weit sehr flach ist. Am Samstag bei Sonne waren es zeitweise bis zu 60 Eis-Ausflügler auf einmal gewesen. Eiseinbrüche oder andere Vorfälle wurden bis Sonntagmittag nicht gemeldet, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Auch in Waren an der Kuhtränke, wo es ebenfalls sehr flach ist, nutzten Eisfreunde das bis zu acht Zentimeter dicke Eis und drehten vor der Altstadtkulisse ihre Runden. Weil der starke Ostwind das Eis in der Mitte der Binnenmüritz aufbrach, war jedoch nur etwa 200 Meter weiter offenes Wasser.

Auf der großen Außenmüritz hatte der Sturm schon am Samstag das gesamte Eis vom Osten an das Westufer bei Klink geschoben. Die Müritz friert wegen der großen Wasserfläche von 117 Quadratkilometern und den bei Sturm starken Wasserbewegungen nur selten zu. Auch die Seeadler machten sich das eisige Wetter zunutze. An den Wasserlöchern auf dem Kölpinsee, wo sich die Blessrallen und anderen Wasservögel sammelt, jagten die Adler in Gruppen nach Beute.

