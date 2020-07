Elektrisch fahren auf Rügen: Wo bleibt die Strategie in Sachen E-Mobilität?

Binz

Stellen Sie sich vor: Es ist 2030. Sie wohnen auf Rügen und fahren ein Elektroauto. Ob Mieter oder Eigenheimbesitzer – Sie laden ihr Fahrzeug vor der Haustür. Das Aufladen beim Arbeitgeber ist Standard. Niemals würden Sie ein Ärztehaus, einen Supermarkt oder ein Restaurant besuchen, wenn es dort keine zuverlässige, einfache und kostengünstige Lademöglichkeit gibt. Ist das nur Spinnerei?

Fakt ist: Die Elektromobilität ist auf der Insel angekommen. Doch wird hier die Verkehrswende, wie von der Bundesregierung geplant, in den nächsten zehn Jahren gelingen? Fünf Blicke auf das Thema:

Der E-Auto-Fahrer

Michael Engelbrecht fährt einen BMW X5 Hybrid mit einer Reichweite von 80 Kilometern rein elektrisch. Er und seine Frau haben einen Zweitwohnsitz in Binz. „Das Ostseebad bietet uns einen tollen Strand, hochwertige Läden, gute Hotels und Restaurants.“ Doch etwas fehle. „Es gibt es im ganzen Ort keine öffentliche E-Ladesäule!“

Für ihn sei das unverständlich: „Wir wollen einen Beitrag leisten, die Natur zu erhalten und deshalb gern emissionsfrei fahren.“ Dass die Bäderbahn elektrisch fährt, sei vorbildlich. Das Auto benötige er dennoch, um alle Ziele zu erreichen. Hilfe fand er bei der Kurverwaltung in Binz: „Dort durfte ich meine Batterie aufladen. Das ist ein wirklich sehr lobenswerter Service.“ Dem Anspruch des Ostseebades könne das seines Erachtens aber nicht genügen.

„In Bergen und Sassnitz gibt es öffentliche Ladesäulen“, so Engelbrecht. „Im Ort mit den allermeisten touristischen Übernachtungen jedoch nicht. Das passt doch überhaupt nicht zusammen.“ Und er fragt: „Wer übernimmt hier die Initiative?“ Die Zeit dränge aus Sicht des Bankers. Die Anzahl der E-Fahrzeuge werde kurzfristig deutlich zunehmen.

Die Kurverwaltung

„Ja, soweit uns bekannt ist, haben wir die einzige öffentliche Ladesäule in Binz“, bestätigt Marikke Behrens von der Kurverwaltung. „Unsere Gäste dürfen sie kostenlos während der Öffnungszeit nutzen. In der Saison kommen täglich Fahrer mit ihren Elektrofahrzeugen vorbei.“ Über Nacht werde sie aber zum Laden des Dienstwagens benötigt.

E-Auto laden auf Rügen Ladestationen der SWS18586 Baabe - Haus des Gastes, Am Kurpark 918546 Sassnitz - Parkplatz Rügen-Galerie, Bachstraße 1018581 Putbus - Parkplatz Circus, Alleestraße 118551 Glowe - Neuer Ortsmittelpunkt, An der Boddenwiese 1018556 Breege OT Juliusruh - Haus des Gastes, Wittower Straße 518609 Binz OT Prora - Quartier am Meer, Vierte Straße 2 Weitere 47 Ladestationen finden https://www.goingelectric.de/stromtankstellen Übersicht von Fachbetrieben für Ladesäulen www.mv-tankt-strom.de/ebetriebe

Konkrete Zahlen zum Bedarf habe sie nicht, aber gebraucht werden offensichtlich viel mehr Lademöglichkeiten. Auch sie fragt sich, wer dafür die Initiative übernimmt und kommt zum Schluss: „Ich denke, so etwas müsste von der Gemeinde vorangetrieben werden.“

Der Autohändler

Jörg Schulze aus Sagard verkauft seit mehreren Jahren Elektrofahrzeuge. Doch die meisten Käufer auf Rügen seien kommunale Unternehmen. „Die können es sich leisten, auch die entsprechende Infrastruktur anzuschaffen.“

Im Juni haben die Stadtwerke Stralsund sechs E-Ladenstationen auf Rügen installiert. Zur Einweihung der neuen Säule in Putbus wurde gleich ein E-Auto getankt. Quelle: Ann-Christin Schneider

Er habe allerdings auch private Kunden: „Das sind oft Menschen mit einer grünen Seele oder welche, die Geld und Platz haben, sich eine eigene Ladestation zu installieren.“ Er bemängelt die Lücken im Netz auf der Insel. „Wir könnten mehr Autos verkaufen, wenn es bessere Möglichkeiten gäbe, sie zu laden.“

Der Renault-Händler sieht dabei die Bundesregierung in der Pflicht. „Das können wir nicht lokal regeln, da muss man bundesweit Lösungen finden.“ Er denke etwa an einheitliche Bezahlmodelle oder die Vorgabe, dass es künftig nur noch eine Baugenehmigung für Supermärkte gibt, wenn gleichzeitig auch Ladestationen gebaut werden.

Der Stromanbieter

17 Ladesäulen stellen die Stadtwerke Stralsund ( SWS) in der Region zur Verfügung, sechs davon auf Rügen. Sprecherin Julia Romer betont allerdings: „Es kann nicht ausschließlich unsere Aufgabe sein, ein flächendeckendes Netz aufzubauen.“ Insbesondere weil ein wirtschaftlicher Betrieb der Säulen bis heute gar nicht möglich sei.

Zwölf Stationen in den Urlaubsregionen im Wert von 196 000 Euro wurden deshalb vom Landesförderinstitut zu 30 Prozent gefördert. Ein weiterer Ausbau ohne Zuschüsse aus öffentlicher Hand sei vorerst geplant. Zunächst soll die Auslastung beobachtet und ein möglicher Bedarf weiterer Ladesäulen aufgedeckt werden.

Der Handwerker

„Wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen“, bestätigt Kay Wittig. Sein Verband vertritt das Elektrohandwerk. Dazu gehören rund 50 Fachbetriebe in MV, drei davon auf Rügen, die qualifiziert sind, Ladesäulen zu installieren. „Viele Menschen verlieben sich in ein Elektroauto, aber die Frage, wie der Strom ins Auto kommt, können sie nicht beantworten.“

Beim Handwerk gebe es dafür die technische Unterstützung. Doch anders als in anderen Bundesländern, werden in MV keine sogenannten Wallboxen – also private Ladestationen gefördert. Es gibt sie ab etwa 450 Euro plus Anbau. Wittig ist sich sicher: „Der Großteil wird am Ende nicht an öffentlichen Säulen laden, sondern beim Arbeitgeber, zu Hause oder ganz nebenbei im Alltag.“

Das Beispiel Rügen zeigt: Der Startschuss dafür ist gefallen, doch noch fehlen eine geschlossene Strategie und klare Verantwortlichkeiten.

Von Juliane Schultz