Elf Glätteunfälle innerhalb von zwei Stunden in Vorpommern – auch Winterdienst betroffen

Stralsund/Grimmen/Binz

Die glatten Straßen haben am Dienstag ihren Tribut gezollt: In Vorpommern-Rügen sind insgesamt elf Glätteunfälle innerhalb von zwei Stunden von der Polizei aufgenommen worden – vor allem weil die Geschwindigkeiten nicht den Wetterbedingungen angepasst war. Glücklicherweise blieb es bei Blechschäden. Dennoch entstand ein Gesamtschaden von rund 32 000 Euro.

In der Hansestadt Stralsund kam es zu drei Verkehrsunfällen. Gegen 15.30 Uhr stieß eine 55-Jährige in der Frankensiedlung, Am Bock, mit ihrem Wagen gegen ein Straßenschild und verursachte damit einen Schaden von rund 1000 Euro. Etwa eine halbe Stunde später rutschten in der Stralsunder Altstadt und in der Frankenvorstadt ein 48-Jähriger und ein 29-Jähriger mit ihren Autos jeweils gegen einen parkendes Fahrzeug. Dabei entstanden Schäden von rund 3500 Euro.

Drei Glätteunfälle auf der A 20 innerhalb von 30 Minuten

Auch auf der A 20 auf Höhe Süderholz ereigneten sich zwischen 14.30 und 15 Uhr insgesamt drei Verkehrsunfälle. Jeweils zwei Fahrzeuge kollidierten miteinander. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 15 000 Euro.

Auf der Insel Rügen krachte es ebenfalls drei Mal. Zunächst fuhr ein 38-Jähriger in der Dollahner Straße in Binz gegen einen Feldstein. Dabei entstand an ein Schaden von rund 1000 Euro. Anschließend rutschten in Bergen und in Sassnitz eine 27-Jährige und ein 19-Jähriger mit ihren Pkw in parkende Autos – der Gesamtschaden: rund 5000 Euro.

Winterdienst kommt in Grimmen selbst ins rutschen

In Grimmen, in der Leningrader Straße, erwischte es sogar den Winterräumdienst. Er fuhr bei glatter Straße gegen ein Vorfahrtsschild.

Auch in der Mauerstraße in Barth rutschte eine 62-Jährige mit ihrem Wagen gegen einen parkendes Auto. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro.

Von OZ/acs