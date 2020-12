Ellen Nitschke findet es nirgendwo schöner als auf Rügen

Binz

Ellen Nitschke wuchs, da die Mutter alleinerziehend war, überwiegend bei der Großmutter in Leipzig auf. „Ich hatte eine sehr schöne Kindheit“, erinnert sie sich. Sie machte in Zeitz eine Ausbildung als Köchin und lernte Rügen kennen, als sie als Saisonarbeiterin nach Baabe kam. Gemeinsam mit ihrem Mann, der ihr auf die Insel folgte beschloss sie, zu bleiben.

Lesen Sie auch

1980 heiratete das Paar und im Jahr darauf kam die erste Tochter zur Welt, sieben Jahre später die zweite. Von 1982 an betrieb das Paar eine an der Binzer Hauptstraße gelegene Eisdiele und kaufte 1993 das „Küstenrestaurant Clou“ in der Dünenstraße, das Ellen Nitschke, seit ihr Mann vor fünf Jahren verstarb, mit Tochter und Schwiegersohn betreibt. Die heute 62-Jährige lebt in Binz und ist in der Freizeit mit dem kleinen Rüden „Päckchen“ und mit den vier Enkelkindern im Wald und am Strand unterwegs. „Ich würde um nichts in der Welt wegziehen – schöner ist es doch nirgendwo“, verrät sie.

Von Christa Driest