„Dieses Schuljahr ist verloren“, bedauert Fanny Tumanow-Lammers. Ein Blick auf das, was zu erwarten ist, untermauert ihre These: Die landesweite Inzidenz lag am Donnerstagabend noch bei 97,2. Nehmen wir an, sie bleibt sieben Tage unter 100: Dann ist erst mal Christi Himmelfahrt am 13. Mai, auch am 14. bleiben die Schulen zu: Pfingstferien. Diese sind auch am Freitag in der Woche darauf (21. Mai) und am Dienstag nach dem Pfingstwochenende (25. Mai). Frühstester Schulöffnungstermin: 17. Mai.

Unterm Strich wären also gerade mal noch acht Präsenz-Schultage in diesem Monat möglich. Sollten die Schulen offen bleiben, gäbe es im Juni weitere 14 Präsenztage, denn am 21. Juni beginnen die Sommerferien. Es blieben also nur noch 22 Präsenztage.