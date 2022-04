Ende des Fischsterbens in Rügener Bach?

Lietzow

Es war ein Bild des Jammers, das sich regelmäßig in jedem Sommer den Augen von Wanderern bot, die den Saiser Bach überquerten, der den Wostevitzer Teich mit dem Kleinen Jasmunder Bodden verbindet. Tausende toter oder sterbender Fische trieben dann auf dem Wasser des kleinen Baches. Das jährlich wiederkehrende verheerende Fischsterben sollte nun beendet sein. Darauf setzt jedenfalls Rügens Landschaftspflegeverband (LPV), der nun das über Jahre vorangetriebene Projekt einer neu konstruierten Fischsperre vorstellte.

So und schlimmer sah es in vergangenen Jahren im Saiser Bach aus. Quelle: Uwe Driest

Damit sollen die Ursachen des Problems beseitigt worden sein, die darin bestanden, dass der Wasseraustausch zwischen den beiden Gewässern zu gering und die Population vor allem von Brassen zu groß war. „Das geringe Gefälle des Baches und der gelegentlich hohe Wasserstand im Bodden haben bewirkt, dass der Bach zeitweilig ‚rückwärts‘ floss“, erklärt LPV-Geschäftsführerin Sabine Bath.

Die Karpfenfische bevorzugen Gewässer mit schlammigem Grund und Unterwasserpflanzenteppichen, die Deckung und Nahrung bieten. Diese Bedingungen bietet der Wostevitzer Teich, weswegen die Brassen in der Regel ab April versuchen, zum Laichen vom Kleinen Jasmunder Bodden in den Großen Wostevitzer Teich aufzusteigen. Aufgrund des warmen, sauerstoffarmen Wassers im Saiser Bach verendeten sie dort jedoch. „Tonnen von Fischkadavern verstopfen dann den Bach und verbreiten einen ekelerregenden Gestank, der auch von den Wanderern auf dem durch den deutschen Wanderverband zertifizierten Bodden-Panorama-Weg, der über den Bach führt, wahrgenommen wird“, beschreibt Sabine Bath die Wirkungen.

Anlagen an drei Stellen sollen das Fischsterben verhindern. Quelle: Arno Zill

Halsreuse verhindert das Eindringen laichbereiter Fische

Dieses Szenario soll also der Vergangenheit angehören. Mit durch die Pandemie bedingter Verzögerung – aus Polen benötigte Bauteile konnten erst später geliefert werden – stellte der LPV nun gleich drei Bauwerke vor, mit deren Hilfe sowohl die Wanderungen der Fische vermieden als auch die Wasserstände reguliert werden sollen. Die ließ sich die Gemeinde Lietzow, auf deren Gebiet die Anlagen liegen, vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (StALU) mit einer halben Million Euro fördern.

Um die Einrichtungen vor Vandalismus zu schützen, wurde ein Bauwerk darüber errichtet. Davon mussten Naturschützer zunächst überzeugt werden. Quelle: Uwe Driest

Am Auslauf des Saiser Baches in den Kleinen Jasmunder Bodden sorgt jetzt ein bewegliches Wehr dafür, dass Wasser zwar vom Bach in den Bodden, nicht jedoch in umgekehrte Richtung gelangt. Eine Rücklaufsperre verhindert, dass bei steigendem Wasserspiegel im Kleinen Jasmunder Bodden Brackwasser über den Bach in die Wostevitzer Teiche läuft. Dieselbe Funktion erfüllt eine sich verengende Hals-Reuse mit einer Maschenbreite von 70 Millimetern für den Fischzug. Deren breite Öffnung zeigt zum Bach, sodass größere laichbereite Fische den Weg in den Bach hinauf nicht mehr finden.

Zwölf Meter Verrohrung wurden zurückgebaut

„Die Idee zu dem Auslaufbauwerk mit zweifacher Funktion haben wir gemeinsam mit dem inzwischen verstorbenen Naturschutzwart Fritz Schröder entwickelt“, sagt Stefan Sandrock vom Planungsbüro Bioplan aus Nienhagen. Schröder habe sich über Jahre für die Fischsperre eingesetzt und so entstand auch die gemeinsame Idee, die doppelte Funktion in einem Bau zu integrieren. Das mit einem gelben Anstrich versehene Bauwerk mache sich zwar nicht gut in der freien Natur, böte aber Schutz vor Vandalismus, räumt Sandrock ein. „Davon mussten auch die Verantwortlichen für den Naturschutz erst überzeugt werden“.

Dort, wo der Wanderweg den Bach quert, wurden Rohre entfernt und der Bach renaturiert. Sebastian Koesling, Vorsitzender des LPV, und Amtsvorsteher Hans Lange (Mitte) eröffneten die neue Brücke gemeinsam mit Vertretern der Baufirmen. Quelle: LPV

Weiter oberhalb der Mündung des Saiser Baches findet sich eine weitere bauliche Einrichtung, welche die Abwanderung von Fischen in den Bodden erleichtern soll. Dort, wo der Wanderweg den Bach quert, wurde dieser vormals durch zwei zwölf Meter lange Rohre geführt. „Davor haben sich die Fische oft gestaut, weil ihnen der lange, dunkle Weg nicht geheuer war“, so Sandrock. Zudem gab es saisonal auch Gegenverkehr von Artgenossen. Diesen Doppelrohrdurchlass bauten Sandrock und seine Helfer zurück und renaturieren den Bach mit nunmehr offenem Profil. „Das entspricht außerdem auch einer zeitgemäßen Sicht von Naturschutz und aktuellen Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie.“ Über den nun frei fließenden Bach führt eine neue, breite, aus Holz gezimmerte Brücke.

Wasserqualität im Wostevitzer Teich wird sich verbessern

Drittes Bauwerk ist eine V-förmige Schwelle, die den Wasserpegel in den Wostevitzer Teichen regulieren soll. Ist der Wasserstand hoch, fließt viel Wasser durch die breite Öffnung, ist er niedrig, verlässt nur wenig Wasser die Teiche.

Das Bauwerk am Auslauf des Saiser Baches in den Kleinen Jasmunder Bodden verhindert sowohl das Eindringen von Wasser als auch von Fischen aus dem Bodden in den Bach und damit den Wostevitzer Teich. Quelle: LPV

Vor allem bei dem größeren Bauwerk am Ausfluss des Baches in den Bodden handelte es sich um einen Prototyp, den man gemeinsam mit Spezialisten für Fischerei entwickelt habe, betont Planer Sandrock. An dem einen oder anderen Punkt müsse daher gegebenenfalls noch nachgesteuert werden. Beispielsweise soll das Strömungstor am Auslauf des Bachs noch einen Anschlag erhalten, damit es sich nicht zu weit öffnet. Denn wenn es sich erst so weit öffne, bis es an der Wand anliegt, würde es sich bei einströmendem Wasser aus dem Kleinen Jasmunder Bodden wohl nicht mehr schließen, so Sandrock. Mindestens ein Jahr lang will der Verband nun die Praxistauglichkeit der Anlagen beobachten. Schon jetzt aber ist sich Stefan Sandrock sicher, dass sich durch die Maßnahmen sowohl die starke Blaualgenentwicklung als auch der Eintrag von Salz aus dem Bodden verringern und sich damit die Qualität des Wassers im Wostevitzer Teich zunehmend verbessern wird.

Mit dem großen Fischsterben, das zuletzt im Kleinen Jasmunder Bodden für Aufsehen gesorgt hatte, stünden die getroffenen Maßnahmen in keinem Zusammenhang, versichern Pflegeverband und Planer.

Von Uwe Driest