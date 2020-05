Ende des Zweiten Weltkrieges: Sassnitzer Frauen forderten kampflose Übergabe der Stadt

Sassnitz

„Vor 75 Jahren haben die Alliierten das Grauen in Deutschland beendet.“ Das, sagte der Sassnitzer Bürgermeister Frank Kracht bei einer Gedenkveranstaltung zum 8. Mai, dürfe nie vergessen werden - auch nicht in Zeiten der weltweiten Corona-Krise.

Trotz der hierzulande geltenden Abstandsregelungen bedürfe es eines Zusammenhalts unter den Menschen, den Nationen. „Man kann auch aus 1,50 Meter Entfernung dem anderen die Hand reichen“, formulierte er den symbolischen Wunsch für diesen Gedenktag.

Deutsch-russische Jugendbegegnung abgesagt

Die Sassnitzer legten am Denkmal für die Opfer von Faschismus und Gewaltherrschaft sowie am Denkmal und auf Kriegsgräbern auf dem Alten Friedhof und auf dem Waldfriedhof Dwasieden Blumen nieder. Tags zuvor hatten Sassnitzer Schüler gemeinsam mit dem Bauhof der Stadt die Gräber hergerichtet, sagte Stadtvertreter Gerd Slowy.

Die Zeit um den 75. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus sollten Sassnitzer Jugendliche und Altersgenossen aus der Partnerstadt Kingissepp ursprünglich gemeinsam auf Rügen verbringen. Zum Abschluss des Treffens war eine Fahrt zu den Seelower Höhen geplant, wo im April 1945 die Rote Armee die Stellungen der deutschen Wehrmacht durchbrach. Wegen der Reise- und Kontaktbeschränkungen musste die Jugendbegegnung ausfallen. Sie soll im Oktober nachgeholt werden, kündigte Bürgermeister Kracht an.

Ganz Jasmund als Festung

Sassnitz fiel im Vergleich zu anderen Rügener Orten während des Krieges und vor allem in den letzten Kriegstagen eine ganz besondere Rolle zu. Grund dafür war der Hafen. Aus diesem Grund hatte die Wehrmacht kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs praktisch ganz Jasmund zur Festung erklärt. „ Sassnitz sollte um jeden Preis verteidigt werden“, sagt der Leiter des Sassnitzer Stadtarchivs, Frank Biederstaedt.

Von hier aus legten die Flüchtlingsschiffe ab beziehungsweise an. Die Stadt mit ihrem Hafen wollte sich die Wehrmacht sozusagen als Notausgang sichern, um sich über die Ostsee abzusetzen.

Fünf Frauen organisierten Protestmarsch

Denn einerseits rückte die Rote Armee immer weiter vor. Andererseits wuchs auch der Druck aus der Bevölkerung, diesem Krieg ein schnelles und kampfloses Ende zu setzen. Legendär ist der Marsch der Sassnitzerinnen. Fünf Frauen aus der Stadt hatten in den letzten Kriegstagen die Initiative ergriffen. Sie liefen durch die Stadt, klopften an die Türen ihrer Nachbarinnen, die sich ihrem Zug anschlossen. Mehr als 200 Frauen, teilweise in Begleitung ihrer Kinder, zogen zum damaligen Hotel am Meer in der Altstadt. Dort residierte Generalmajor Hans Voigt, seit dem 12. April 1945 Kommandant des „Verteidigungsbereichs Saßnitz“. Sie forderten von ihm die kampflose Übergabe der Stadt, um weiteres Leid unter der Bevölkerung zu verhindern.

Eine kleine Delegation wurde vorgelassen und von Voigt wieder nach Hause geschickt. Er wolle die Sache überdenken und ihnen am folgenden Tag die Entscheidung mitteilen. „Als die Frauen ihn wieder aufsuchen wollten, war er verschwunden“, berichtet Biederstaedt. Der Kommandant hatte die Stadt über die Ostsee verlassen.

Erinnerungen auch nach Jahrzehnten nicht verblasst

Auch wenn es 75 Jahre her ist: „Mit dem Ende des Krieges waren seine Schrecken für viele Menschen noch längst nicht vorbei“, sagte der Sassnitzer Pastor Peter Nieber auf der Gedenkveranstaltung am 8. Mai. Die Erinnerungen seien nicht verblasst, auch nicht mit dem Tod der Zeitzeugen und dem Heranwachsen neuer Generationen. „Was die Eltern und Großeltern erlebt haben, das bleibt haften.“

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie müsse der Frieden gesichert werden. Dazu müsse man die menschlichen Brücken zu ehemaligen „Feinden“ beleben und stärken, mit ihnen in Kontakt bleiben. Das sei derzeit schwierig.

Der frühere Sassnitzer Bürgermeister Dieter Holtz warnte am 8. Mai mit drastischen Worten vor einer zunehmend geschürten Russophobie. „Das könnte uns unter Umständen wieder ins Unglück stürzen“, sagte er. Verglichen damit wären die Folgen der Corona-Pandemie vermutlich ein „Scheißdreck“.

Von Maik Trettin