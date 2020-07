Ende des Zweiten Weltkriegs: Will Lanzke berichtet 1945 vom zerstörten Vorpommern

Barth/Greifswald/Loitz

Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Das Leiden der Menschen endete indes nicht mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai. Auch davon berichten die im November 1945 aufgeschriebenen Erinnerungen „Flucht. Erlebnisse zwischen zwei Fronten und nach der Katastrophe“ des damals 53-jährigen Unteroffiziers Willy Lanzke.

Sie führten ihn aus der Lüneburger Heide bis nach Vorpommern. Noch vor der Kapitulation begegnen seine Kameraden und er Kolonnen mit Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen.Es sind erschütternde Bilder. Lanzke erlebt Fanatiker, die noch an einen Sieg glauben und viele Menschen, die Sehnsucht nach dem Frieden, aber auch Angst vor einer Rache der Sieger haben.

Willy Lanzke war Journalist und leitete nach dem Krieg das Büro der Nachrichtenagentur dpa in Hannover. Seine Enkelin Sonja Bota ist auf der Suche nach weiteren Informationen. Sie stellte OZ die 35 Seiten starken Erinnerungen ihres Großvaters zur Verfügung, aus denen im Folgenden Auszüge publiziert werden. Gefangen genommen wurden Willy Lanzke und seine Kameraden in Graal-Müritz. Mit etwa 80 anderen mussten sie im Juni den völlig überfüllten Ort mit unbekanntem Ziel verlassen.

Das Mitleid der Bevölkerung

Erste Station war Damgarten, wo sie vor der Kommandantur Aufstellung nahmen. „Hier zeigte sich schon, dass man gar nicht wusste, was man mit uns anfangen sollte.“ Jedenfalls wurden einige erst einmal ausgeraubt, ehe sie zu einem Gut weiterzogen. Dorfbewohner brachten Erfrischungen. „Einige erhielten sogar Butterbrote.“ Deutsche waren kaum unterwegs. „Spuren von Kämpfen sah man in Barth nicht. Dafür aber zahlreiches Kriegsmaterial der deutschen Wehrmacht.

Willy Lanzke Quelle: privat

In Barth wurde der Trupp vernommen. „Es wurde vor allem danach gefragt, ob man Mitglied der NSDAP war, wo man gedient hatte, wie die Vorgesetzten hießen usw.“ Schließlich marschierten sie weiter nach Stralsund. „Wir setzten uns auf die Kante des Bürgersteiges und nahmen hier unsere Brotration entgegen. Die Bevölkerung sah uns mit mitleidigen Augen an, aber in nähere Beziehung durften wir mit ihr nicht treten.“

Das Land war großteils unbebaut

In Stralsund wurde nur gerastet. „Immer wieder dasselbe Bild: Rechts und links der Landstraße breite Acker- und Kornfelder von den rollenden und marschierenden Kolonnen nieder- und festgewalzt. Weite Strecken des Landes waren unbebaut oder lagen völlig verkrautet da.

Mann der Arbeiterbewegung Willy Lanzkewurde 1892 in Forst/ Lausitz als Sohn eines Handwerkers geboren. Er wandte sich früh der Arbeiterbewegung zu.Der gelernte Weber war nach seiner Zeit als Soldat in Frankreich im Ersten Weltkrieg als Journalist in Halle, Stettin (beim „Volksboten“) und ab 1925 als Redakteur der sozialdemokratischen Tageszeitung „Volkswille“ in Hannover tätig.Die Zeitung wurde 1933 verboten, und er arbeitete freiberuflich.Im Jahre 1943 wurde Willy Lanzke kriegsdienstverpflichtet. Sein Sohn fiel im Zweiten Weltkrieg. Er konnte nach kurzer sowjetischer Kriegsgefangenenschaftnoch 1945 nach Hannover zurückkehren und wurde dort Leiter des Nachrichten- und Normalzeitamtes.Ab 1946 war Willy Lanzke beim Aufbau der Nachrichtenagentur dpa tätig und war Chefredakteur der dpa Niedersachsen/ Bremen

Gespenstische Stille herrschte in manchen Orten und Gutshöfen. ,Sterbendes Land’, meinte ein Kamerad und jeder begriff, wie er das meinte.“ Am vierten Tag, einem Sonntag, wurde das unzerstörte Greifswald erreicht. „Es waren mehr oder minder sonntäglich gut gekleidete Menschen auf den Straßen, die uns erstaunt betrachteten.“

Das Gefängnis des sowjetischen Geheimdienstes

„Wir lagerten uns etwas außerhalb neben einem großen Gebäude auf der Wiese. Aus dem Gebäude schauten zahlreiche Russen. Wie wir später erfuhren, war hier das GPU-Gefängnis.“

Es ist bekannt, dass der sowjetische Geheimdienst NKWD das nach der Wende abgerissene Gefängnis Domstraße 6/7 nutzte. Hier saß auch der kurz vor der Wiedereröffnung 1946 verhaftete und bald darauf hingerichtete amtierende Greifswalder Universitätsrektor Ernst Lohmeyer ein. Schon im Mai/Juni 1945 wurde dieses Gefängnis von der Besatzungsmacht genutzt, auch als Durchgangsstation in das sowjetische Speziallager Fünfeichen bei Neubrandenburg.

Das Arresthaus der Kaserne

Dass Lanzke vom GPU und nicht NKWD spricht, war damals in Deutschland üblich. „GPU“ hieß ein 1942 uraufgeführter antisowjetischer Film, und GPU war 1922 bis 1932 die Bezeichnung der sowjetischen Geheimpolizei. Allerdings liegt die Domstraße in der Altstadt. Möglicherweise gab es ein weiteres von der Geheimpolizei genutztes Gebäude. Darüber ist bisher nichts bekannt.

Willy Lanzke spricht später von einer Kaserne, in deren Hof sich ein massiver Wagenschuppen befand, indem sie zunächst untergebracht wurden. Dann erfolgte der Umzug in die Zellen des Arresthauses der Kaserne. Wahrscheinlich handelt es sich um die Graf-Schwerin-Kaserne an der Saarland-Straße (jetzt Hans-Beimler-Straße). Hier befand sich zuvor ein großes deutsches Kriegsgefangenenlager (Stalag), das Neubaugebiet Schönwalde gab es noch nicht. Das Gelände lag damals etwas außerhalb der Stadt.

„Rohe Willkür und Gutmütigkeit“

Willy Lanzke gehörte zu denen, die dann zum Arbeitseinsatz nach Drosedow, heute Ortsteil von Loitz, beordert wurden. Sie fuhren mit Panje- also Pferdewagen, mit denen viele Sowjetsoldaten auch nach Greifswald gekommen waren. „Hinein in den Gutshof, abgesessen und dann ins Herrenhaus. Hier war schon kräftig geplündert worden. Wir schafften Stroh in den ehemaligen Speiseraum und in ein anderes Zimmer und verteilten uns darin. Wir waren mit dem Quartier zufrieden. Es war sauber, und weich würden wir auch liegen.“

In Drosedow ging es Willy Lanzke und seinen Kameraden zunächst vergleichsweise gut, die Situation verschlechterte sich dann aber. „Das enge Zusammenleben mit den Russen ließ uns ihre Eigenheiten gut erkennen. Rohe Willkür war gepaart mit Gutmütigkeit. Jähzorn konnte sich bald in Milde verwandeln. Nie wusste man, woran man bei ihnen war... Das Verhältnis zwischen Offizieren und Mannschaften war völlig anders als bei uns. Nichts war zu spüren von Unterwürfigkeit auf der einen oder Herrentum und Dünkel auf der anderen... Das musste alle sympathisch berühren, die unseren deutschen Kasernengeist hassten und verachteten. Immerhin waren uns die Russen sonst in tiefster Seele fremd, und das Leben mit ihnen erschien uns sehr beschwerlich.“

Die Vertreibung aus dem Osten

Willy Lanzke berichtet von zunehmenden Auseinandersetzungen innerhalb der deutschen Gefangenen. Der bekennende Sozialist fand keine Gesinnungsgenossen, der einzige Kommunist kritisierte anfangs nur die Sozialdemokraten, knüpfte quasi nahtlos an die Zeit vor 1933 an, berichtet er. Dann kamen entmutigende Nachrichten, Lanzke schreibt: „Der Pole trieb alle Deutschen aus den Gebieten östlich der Oder. Auch in Stettin musste es arg zugehen. Zehntausende Menschen, die aus ihren Wohnungen vertrieben worden waren, würden auf freiem Felde kampieren. Der Mangel an Lebensmitteln soll katastrophal sein.“

Die Hälfte Demmins war unzerstört

Weil er erkrankte, blieb Willy Lanzke nicht in Drosedow und wurde wieder zur Greifswalder Kaserne gebracht. Hier wurden ihm und den später wieder hier eintreffenden Kameraden aus Drosedow erst einmal weitere Habseligkeiten entwendet. Von Greifswald marschierte Lanzke dann mit anderen nach wenigen Tagen Richtung Demmin. „Der furchtbare Verfall prägte sich allerorten ein.“ Sie begegneten Vertriebenen, die kaum noch etwas hatten, viele liefen barfuß.

Die Version, die Lanzke von der Zerstörung Demmins erfahren hatte, war folgende: „Ein russischer Oberstabsarzt soll von Hitlerjungen ermordet worden sein. Darauf zündeten die Russen die Stadt an.“ Laut den Erinnerungen war aber gut die Hälfte Demmins kein Opfer der Flammen geworden. Überall auf dem Weg gab es Berichte von Plünderungen, Vergewaltigungen, Selbstmorden.

Von der NSDAP zur KPD

In Treptow an der Tollense (seit 1939 Altentreptow) wurde Willy Lanzke in die Freiheit entlassen und begab sich nach Rostock, wo er hoffte, seine Tochter Erika, die Mutter von Sonja Bota, wiederzufinden. Das hat auch geklappt.

In einem Dorf wurden sie sehr gut aufgenommen. Nun erzählt Willy Lanzke eine Geschichte, die unwirklich erscheint, aber zu den Veränderungen in jener Zeit gehört. „Aus jedem Hause des Dorfes wehte eine rote Fahne. Man sagte uns, dass das ganze Dorf geschlossen zur KPD übergetreten sei. Auf meine Frage, ob das auch für die Nazis gelte, wurde das bejaht. Ob sich die KPD an dem Zuwachs erfreuen wird, steht dahin.“

Heimat im schier hoffnungslosen Deutschland

In Stavenhagen berichtet Lanzke von einem riesigen Stalinbild neben dem Standbild Fritz Reuters und einer Triumphpforte, wie es viele in den Orten gebe.

Es dauerte noch eine lange Zeit, ehe Willy Lanzke Richtung Hannover in seine Heimat reisen konnte. Leicht war das nicht, das letzte Stück Weges wurde illegal mit einem Güterzug bewältigt. „Ich war in der Heimat nach langen Irrfahrten und Wanderungen durch das chaotische, zusammengebrochene, verwüstete und schier hoffnungslose Deutschland.“

Von Eckhard Oberdörfer