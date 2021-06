Endlich „Sport frei“ auf Rügen: Aber die Puste fehlt noch etwas

Bergen

Das Warten und Faulenzen hat für die Vereinssportler ein Ende. Seit dem 1. Juni dürfen alle Altersgruppen wieder kicken, rennen und schwimmen. Wir haben bei einigen Vereinen auf der Insel Rügen nachgefragt, wie sie sie Zeit ohne Sport erlebt haben und wie es ist, jetzt wieder aktiv zu sein.

Der 16-Jährige Fußballer Paul Laatsch vom VfL Bergen 94 klagt über die sportfreie Zeit. „Oft war der Tagesablauf immer gleich und mir wurde schnell langweilig. Am meisten habe ich das Kicken mit meinen Freunden vermisst“, erzählt er. „Allerdings auch die Saison, also den Wettkampf mit anderen Mannschaften.“ Leitungsmäßig habe er über den Lockdown etwas nachgelassen. „Ich denke, ich habe an Ausdauer und vor allem auch an Spielverständnis verloren. Abläufe sitzen nicht mehr so wie früher und das Zusammenspiel hat sich anfangs als schwer erwiesen“, so der Bergener.

Das habe er auch bei der ganzen Mannschaft bemerkt. Doch es hätte seiner Meinung nach gar nicht erst so weit kommen müssen. „Ich denke nicht, dass es nötig war, alles zu verbieten. Man hätte Training unter strengen Auflagen ermöglichen können, zum Beispiel sicher außerhalb der Kabinen umziehen oder sich vorher testen lassen.“ Trotzdem glaubt er, dass der Saisonabbruch der einzig richtige Schritt war, um andere nicht unnötig zu gefährden.

Langstreckentauchen wird zur Herausforderung

Dass die Luft ein wenig raus ist, hat auch Emma-Luisa Koos vom Deutschen Roten Kreuz Rügen-Stralsund bei sich und ihrem Schwimmteam gemerkt. „Alle in der Mannschaft waren beim ersten Training schneller kaputt als früher, vor allem beim Langstreckentauchen“, sagt sie. Trotzdem habe sie das Schwimmen mit ihren Freunden vermisst. Und ganz so schlimm seien die Schwimmzeiten auch nicht gewesen. „Ich dachte, dass meine Leistung schlechter wird. Aber unser Trainer hat auch gesagt, dass wir gut geschwommen sind“, meint die 16-Jährige. Als die Schwimmbäder zu hatten, habe sie zumindest ab und zu mal selber Sport gemacht. „Ich bin zwischendurch Fahrrad gefahren und habe auch Workouts gemacht“, erzählt sie. Das Schwimmen habe das aber nicht ersetzen können, meint sie. „Und in die Ostsee konnte man zu dieser Zeit ja auch noch nicht.“

„Die Kinder haben kaum Sport gemacht“

Nicht nur die Jugendlichen und Kinder sehnten sich nach einer Wiederaufnahme des Vereinssports, auch den Erwachsenen und Trainern juckt es in den Fingern, wenn es darum geht, sich wieder zu bewegen. Das hat Bettina Bückemeier, Übungsleiterin für Leichtathletik beim Küstenkinder e.V. Binz im Lockdown von sich aus getan, „von den Kindern hat aber kaum jemand Sport gemacht“, sagt sie. Das sei auch im Training festzustellen. „Es ist auf jeden Fall ein Leistungsabfall zu sehen, der größte bei der Ausdauer.“

Allerdings ist die Trainerin zuversichtlich. „Viele haben Probleme, wieder richtig reinzukommen, wir müssen oft wieder fast von vorne mit den Grundlagen anfangen.“ Aber nach kurzer Zeit sei man schnell wieder zurück in alter Form. Das gemeinsame Training habe sie vermisst, sagt sie. „Am meisten hat mir das Arbeiten mit den Kinder und das Feedback von ihnen gefehlt.“

Trainingsbereitschaft ist hoch

Obwohl der Austausch und das Training auch beim 1. FC Binz in letzter Zeit fehlte, sind alle Mitglieder dem Club erhalten geblieben, es sind sogar noch neue dazugekommen. In der F-Jugend gebe es laut des Vorsitzenden Ralf Reinbold drei neue Sportbegeisterte, und nicht nur die seien motiviert, loszulegen. „Die Trainingsbeteiligung nach der Pause ist sehr hoch. Mehr Spieler sind beim Training dabei und die Bereitschaft ist hoch.“

Hartes Training ist angesagt

Dem Binzer, der mit seinen beiden Kindern selbst seit 14 Jahren zu Spielen und Turnieren fährt, fehlte vor allem der Wettkampf zwischen den Teams. „Aber ich war auch froh, wenn es mal einen freien Sonntag gab“, lacht er. Diese freien Tage sorgten bei seinem Verein allerdings auch für taktische und spielerische Startschwierigkeiten, trotz Nutzen aller Möglichkeiten. „Wir waren immer auf dem aktuellen Stand und haben alles, was man an Training absolvieren durfte, komplett ausgereizt“, sagt er.

Von Louis Kuhse