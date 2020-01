Endlich eigenes Vereinsheim für die Selliner Ostseefanfaren

Sellin

Es wird eine Überraschung, denn die jungen Musiker wissen noch nichts: Wenn die Kinder des Selliner Fanfarenzuges morgen proben, dann in neuen, großen Trainingsräumen. Die Ostseefanfaren haben nach langer Suche ihr neues Domizil im ehemaligen Schullandheim des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) am Weißen Steg gefunden.

Gebäude zuletzt Flüchtlingsunterkunft

„Die Gemeinde hat das Hauptgebäude für die nächsten Jahre angemietet. Dort hat der Fanfarenzug nun genug Räumlichkeiten“, informiert Bürgermeister Reinhard Liedtke. Der große Saal habe seit drei Jahren leer gestanden. Zuletzt diente das Schullandheim mit 20 Bungalows und 131 Plätzen ab Oktober 2015 als Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge. Der ASB-Regionalverband Nordost e. V. mit Sitz in Stralsund hatte das Schullandheim seit 2005 betrieben. Eigentümer ist die Stadt Leipzig.

Bisher sind die Ostseefanfaren im Freizeitzentrum beheimatet, wo sie einen Raum haben. Proben finden im Sommer oft unter freiem Himmel statt. Quelle: Ostseefanfaren

„Wir haben uns den großen Saal gestern angesehen, er ist perfekt. 160 Quadratmeter Platz, einfach toll. Dazu Toiletten und Küche, endlich ein richtiges Vereinshaus für uns“, freut sich Michael Czechan, Leiter des Fanfarenzuges. Bisher mussten die rund 40 Musiker mit ihren Trommeln und Fanfaren von einem Probenort zum anderen laufen. Trainiert wurde in der Aula oder Turnhalle der Grundschule oder im Jugendklub in der Siedlung am Wald. Dort nutzte der Fanfarenzug, der eine Abteilung des Kinder-, Jugend- und Freizeitzentrum e. V. der Gemeinde Sellin ist, bisher den ehemaligen Tischtennisraum. „Aber dort war es zu eng und wir hatten kaum Platz für die Instrumente und unsere Wettkampfkleidung. Und dem Jugendklub fehlte der Tischtennisraum“, so Czechan, der im Jugendklub angestellt ist. Ein richtiges Vereinsleben sei bisher nicht möglich gewesen.

Schallschutz im Probensaal

Zudem wird es laut, wenn die Ostseefanfaren zum Marsch blasen. In den neuen Räumen gebe es einen Schallschutz. „Hier nerven wir niemanden“, lacht Czechan. Auch gebe es die Möglichkeit zu Registerproben für die Trommler und Bläser. „Den Saal kann man mit Schiebetüren dreiteilen, das ist ideal“, so Czechan. Der 33-Jährige, auf dessen Initiative der Fanfarenzug im Jahre 2012 gegründet wurde, hat am Montag die Schlüssel für das neue Vereinsheim bekommen. Sofort haben die Mitarbeiter des Jugendklubs den Umzug gestartet, der bis morgen über die Bühne gegangen sein soll. Dann ist die erste Probe im neuen Domizil mit anschließender Grillparty.

WM-Qualifikation drei Jahre gültig

Trainieren müssen die Ostseefanfaren jetzt emsig. Nach der erfolgreichen Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Kanada im letzten Jahr haben sich die Musiker im Alter von 7 bis 75 Jahren auch für dieses Jahr viel vorgenommen. Am ersten Juliwochenende fahren sie zu den Internationalen Musiktagen nach Rastede. Dort präsentieren sich Fanfarenzüge, Spielmannszüge, Showbands, Drum Corps und Musikgruppen aus Europa und Übersee. Diese Europameisterschaft ist gleichzeitig Qualifikationswettkampf für Weltmeisterschaften. „Die Quali ist drei Jahre gültig. Wir wollen uns qualifizieren und dann 2022 zur WM nach Irland fahren“, kündigt Michael Czechan an.

Das erste Mal hatten sich die Rügener Musiker 2018 in Polen ein WM-Ticket geholt, mit dem sie nach Calgary reisten und dort den sechsten Platz belegten. Im nächsten Jahr findet die WM in Rastede statt. „Klar, dass wir dort antreten. Wir lassen uns doch die WM im eigenen Land nicht entgehen“, so Czechan, der im Sommer bei den Euromusiktagen in Heikendorf seinen ersten Einsatz als Wertungsrichter hat.

Neue Mitglieder gern gesehen

Neue Mitglieder sind bei den Ostseefanfaren gern gesehen. Ernsthafte Nachwuchssorgen gibt es zwar nicht, aber derzeit sind einige Mitglieder 16 oder 17 Jahre alt und somit in der Lehre oder am Gymnasium. Möglich, dass sie danach wie viele Jugendliche die Insel verlassen. Wer Lust hat, kann gern zur Probe vorbeischauen: immer montags und mittwochs um 16.30 Uhr für die Kinder und montags, dienstags und donnerstags um 17.30 Uhr für die Erwachsenen – ab sofort im neuen Vereinshaus.

Von Gerit Herold